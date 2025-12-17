English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
उत्तर भारतातील धुक्याचा भारत - द. आफ्रिका सामन्याला फटका, सामना झाला अखेर रद्द!

IND VS SA T20 : लखनऊच्या एकना स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात टी 20 सीरिजचा चौथा सामना खेळवला जाणार होता, मात्र दाट धुक्यामुळे सामना रद्द करण्याची वेळ आली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Dec 17, 2025, 10:03 PM IST
उत्तर भारतातील धुक्याचा भारत - द. आफ्रिका सामन्याला फटका, सामना झाला अखेर रद्द!
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA T20 : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात पाच सामन्यांची टी 20 सीरिज खेळवली जात असून यातील चौथा सामना हा बुधवारी लखनऊमध्ये खेळवला जाणार होता. मात्र मैदानात पडलेल्या दाट धुक्यामुळे सामना खेळणं शक्य नसल्याने हा सामना रद्द करण्यात आलेला आहे. धुकं दूर होऊन टॉस करण्यासाठी बराचवेळ वाट पाहण्यात आली. परंतू तसं न झाल्याने चौथा टी 20 सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता दक्षिण आफ्रिकेला सीरिजमध्ये भारताची बरोबरी साधण्यासाठी अहमदाबादमध्ये होणारा शेवटचा सामना काहीही करून जिंकावा लागेल. यापूर्वी झालेल्या तीन सामन्यांपैकी दोन सामने भारतने तर एक सामना हा दक्षिण आफ्रिकेने जिंकला. ज्यामुळे भारताने सीरिजमध्ये 2-1 ने आघाडी घेतलीये.

टॉसला झाला उशीर : 

एकना स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात होणारा टॉस 6: 30  वाजता होणार होता. मात्र यावेळी पाऊस किंवा इतर कोणत्या गोष्टीमुळे नाही तर भारताच्या उत्तरेकडे वाढणाऱ्या थंडीमुळे जमलेल्या धुक्यामुळे हा टॉस उशिरा घेण्यात येणार आहे. मैदानात धुकं खूप जास्त असल्याने टॉसला उशीर होत होता. धुकं काहीस कमी व्हावं आणि सामना खेळण्यासाठी परिस्थिती दृश्यमान व्हावी याची वाट पाहण्यात आली. मात्र अखेर रात्री 9: 30 हा सामना रद्द केल्याक्सची घोषणा करण्यात आली.  

हेही वाचा : लहानपणी हरपलं वडिलांचं छत्र, कंडक्टर आईने वाढवलं, 'या' मराठमोळ्या क्रिकेटरला मुंबई इंडियन्सने दिली संधी

 

भारत - द. आफ्रिका पुढील सामना कधी? 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पाचवा सामना हा 19 डिसेंबर रोजी शुक्रवारी अहमदाबादमध्ये पार पडणार आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर शेवटचा सामना खेळवला जाणार असून यात टीम इंडियाने विजय मिळवल्यास ते 3-1 ने आघाडी मिळवून सीरिज जिंकतील. तर दक्षिण आफ्रिकेने सामना जिंकल्यास सीरिज 2-2 ने बरोबरीत सुटेल. 

भारताचा संघ :

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकिपर), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा,हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, शाहबाज अहमद, संजू सॅमसन, वॉशिंग्टन सुंदर, जसप्रीत बुमराह

दक्षिण आफ्रिकेचा संघ : 

क्विंटन डी कॉक (विकेटकिपर), एडन मार्कराम (कर्णधार) रीझा हेंड्रिक्स, देवाल्ड ब्रेव्हिस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोव्हन फरेरा, मार्को जॅन्सन, कॉर्बिन बॉश, ॲनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमन, डेव्हिड मिलर, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, टोनी डी झोर्झी, लुथो सिपमला, क्वेना मफाका

