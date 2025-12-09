टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी आफ्रिकेचा उडवला धुव्वा, अवघ्या 74 धावांवर ऑलआउट करत जिंकला सामना

IND VS SA T20 Series : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात पाच सामन्यांची टी 20 सीरिज सुरु असून यातील पहिला सामना हा ओडिसामध्ये खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी 176 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असताना टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी दक्षिण आफ्रिकेला ऑल आऊट केले. त्यामुळे टीम इंडियाचा 101 धावांनी विजय झाला.
ओडिशाच्या बाराबती स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पहिला सामना पार पडला. या सामन्यापूर्वी झालेला टॉस दक्षिण आफ्रिकेने जिंकला असून त्यांनी प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. तर टीम इंडियाला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी टीम इंडियाच्या टॉप ऑर्डरला स्वस्तात बाद करण्यात दक्षिण आफ्रिकेला यश आलं. 7 व्या ओव्हरला 48 धावा असताना भारताच्या तीन विकेट गेल्या होत्या. त्यानंतर सुद्धा दक्षिण आफ्रिकेला भारताचे फलंदाज बाद करण्यात यश येतच होते, मात्र त्यात तिलक वर्माने 26 धावा, अक्षर पटेलने 23 धावा केल्या. तर तब्बल 2 महिन्यांनी मैदानात परतलेल्या हार्दिक पंड्याने नाबाद 59 धावांची खेळी केली. टीम इंडियाने 6 विकेटवर 175 धावा केल्या आणि दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी 176 धावांचं आव्हान दिलं.
टीम इंडियाने विजयासाठी दिलेलं 176 धावांचं आव्हान पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात दक्षिण आफ्रिकेचा संघ होता. मात्र टीम इंडियाच्या घातक गोलंदाजी समोर त्यांचा एकही फलंदाज फार काळ मैदानात टिकू शकला नाही. यात टीम इंडियाकडून सर्वाधिक प्रत्येकी 2 विकेट अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल यांनी घेतल्या तर हार्दिक पंड्या आणि शिवम दुबे यांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. दक्षिण आफ्रिकेकडून सर्वाधिक धावा डेवॉल्ड ब्रेव्हिस (22) ने केल्या.
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकिपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग
क्विंटन डी कॉक (विकेटकिपर), एडन मार्कराम (कर्णधार), ट्रिस्टन स्टब्स, देवाल्ड ब्रेव्हिस, डेव्हिड मिलर, डोनोव्हन फरेरा, मार्को जॅन्सन, केशव महाराज, लुथो सिपमला, लुंगी एनगिडी, ॲनरिक नॉर्टजे