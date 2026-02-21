IND vs SA: सुपर-8 पूर्वी भारताला मोठा धक्का! सराव करताना महत्त्वाचा गोलंदाज जखमी

IND VS SA T20 World Cup 2026 Super 8: टी-20 विश्वचषक 2026 मधील सुपर-8 फेरीपूर्वी भारतीय संघासाठी चिंतेची एक बातमी समोर आली आहे. महत्त्वाच्या सामन्याच्या तोंडावर सराव सत्रादरम्यान संघातील महत्त्वाचा वेगवान गोलंदाजाला दुखापत झाल्याची घटना घडली, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये आणि संघ व्यवस्थापनात क्षणभर खळबळ उडाली. मोठ्या स्पर्धांमध्ये प्रत्येक खेळाडूची फिटनेस अत्यंत महत्त्वाची असते, विशेषतः जेव्हा संघ विजेतेपदाचा दावेदार मानला जातो. सुदैवाने प्राथमिक माहितीनुसार दुखापत गंभीर नसल्याचे संकेत मिळाले आहेत. तरीही, आगामी लढतीपूर्वी खेळाडू पूर्ण तंदुरुस्त असेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) मध्ये सुरू असलेल्या सरावात सिराज नेटमध्ये गोलंदाजी करत होता. त्याच वेळी (Hardik Pandya) ने जोरदार सरळ फटका मारला. चेंडू अतिशय वेगाने परत आला आणि सिराजच्या उजव्या गुडघ्याला लागला. वेदनेने तो तात्काळ खाली बसला, त्यामुळे काही काळ सर्वांच्या काळजाचा ठोका चुकला.
संघाच्या फिजिओने लगेच मैदानावर धाव घेत तपासणी केली आणि वेदनाशामक स्प्रेचा वापर केला. सुरुवातीला पुढील सामन्यासाठी त्याची उपलब्धता धोक्यात आल्याची चर्चा होती. मात्र थोडा वेळ लंगडत असतानाही सिराज पुन्हा गोलंदाजीसाठी उभे राहिला. पूर्णपणे फिट दिसत नसला तरी त्याने सराव सुरू ठेवत गंभीर दुखापतीची शक्यता सध्या तरी दूर केली.
अलीकडेच हर्षित राणा (Harshit Rana) जखमी झाल्यानंतर सिराजला अल्पावधीत संघात स्थान मिळाले. दोन वर्षांनी टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करत त्याने वानखेडे स्टेडियम (Wankhede Stadium) येथे प्रभावी कामगिरी केली होती. त्या सामन्यात त्याने 29 धावांत 3 बळी घेत भारताच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. आता जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) परतला असला तरी सिराज बॅकअप आणि पर्याय म्हणून संघासाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे.
रविवारचा सामना 2024 च्या अंतिम सामन्याच्या आठवणी ताज्या करणारा ठरणार आहे. सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) याच्या नेतृत्वाखाली भारत अद्याप स्पर्धेत अपराजित आहे, तर दक्षिण आफ्रिकाही एकही सामना न गमावता सुपर-८ मध्ये दाखल झाली आहे. अहमदाबादच्या खेळपट्टीवर वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळण्याची शक्यता असल्याने सिराजची उपलब्धता संघाच्या संतुलनासाठी अत्यंत गरजेची ठरेल.