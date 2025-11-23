IND vs SA: आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडेसाठी टीम इंडियाला नवा कॅप्टन, टीम झाली जाहीर

IND vs SA Team India: टीम इंडिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील 3 सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी टीम जाहीर करण्यात आला आहे. या मालिकेत केएल राहुल टीम इंडियाचे नेतृत्व करणार आहे. शुभमन गिल या सिरिजसाठी उपलब्ध नसेल. दरम्यान उपकर्णधार श्रेयस अय्यर बऱ्याच काळापासून दुखापतग्रस्त आहे. त्यामुळे टीम सिलेक्टर्सनी केएल राहुल टीमचा कर्णधार असेल असा निर्णय घेतलाय. टीममध्ये काही नवीन खेळाडूंचाही समावेश करण्यात आला आहे.
दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध 3 सामन्यांच्या वन-डे मालिकेसाठी टीम इंडियाचा नवा कर्णधार केएल राहुलची निवड झालीय. शुभमन गिल दुखापतीमुळे उपलब्ध नसल्याने आणि श्रेयस अय्यर अद्याप बरा न झाल्याने निवड समितीने राहुलवर विश्वास टाकलाय. राहुलने याआधीही तिन्ही फॉरमॅटमध्ये भारताचे नेतृत्व केलंय, त्यामुळे त्याला हा अनुभव फायदेशीर ठरेल.
पहिली वन-डे 30 नोव्हेंबर रोजी रांचीत खेळवली जाणार आहे. दुसरी वन-डे 3 डिसेंबर रोजी रायपूर येथे तर तिसरी वन-डे 6 डिसेंबर रोजी विशाखापट्टणम येथे होणार आहे. सध्या भारत-दक्षिण आफ्रिका कसोटी मालिकेत दक्षिण आफ्रिका 1-0 ने आघाडीवर आहे, त्यामुळे वन-डे मालिका दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या मालिकेत खेळणार आहेत, ही चाहत्यांसाठी मोठी बातमी आहे. पण जसप्रीत बुमराहला कामाच्या ताणामुळे विश्रांती देण्यात आलीय. मोहम्मद सिराज आणि अक्षर पटेल यांनाही आराम दिलाय. श्रेयस अय्यरला ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात झालेली दुखापत अद्याप बरी झाली नसल्याने तो 2-3 महिने मैदानाबाहेर राहणार आहे.
ऋषभ पंत तब्बल 15 महिन्यांनंतर वन-डे टीम पुनरागमन करतोय. तो दुसरा विकेटकीपर असेल. तिलक वर्माला मधल्या फळीत मोठी संधी मिळालीय. नितीश कुमार रेड्डी आणि हर्षित राणा हे दोन नवे अष्टपैलू वेगवान गोलंदाज टीममध्ये दाखल झालेयत. रुतुराज गायकवाड, ध्रुव जुरेल यांनाही संधी मिळालीय.
केएल राहुल (कर्णधार), रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, रुतुराज गायकवाड, ध्रुव जुरेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, प्रसीद कृष्णा, अर्शदीप सिंग.कसोटीनंतर आता वन-डेत भारताला दक्षिण आफ्रिकेला हरवून मालिका जिंकण्याचे आव्हान आहे. केएल राहुलच्या नेतृत्वात नवा जोश आणि नव्या चेहऱ्यांसह टीम इंडिया मैदानात उतरणार आहे.
उत्तर: केएल राहुल हा मालिकेचा कर्णधार आहे. शुभमन गिल दुखापतीमुळे आणि श्रेयस अय्यर बरा न झाल्याने राहुलवर नेतृत्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
उत्तर: पहिला वन-डे: ३० नोव्हेंबर – रांची
दुसरा वन-डे: ३ डिसेंबर – रायपूर
तिसरा वन-डे: ६ डिसेंबर – विशाखापट्टणम
उत्तर: जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल यांना विश्रांती आहे, तर श्रेयस अय्यर दुखापतीमुळे बाहेर आहे. ऋषभ पंत १५ महिन्यांनंतर वन-डे संघात परतला आहे, तिलक वर्मा, नितीश रेड्डी, हर्षित राणा हे नवे चेहरे आहेत. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली मात्र खेळणार आहेत.