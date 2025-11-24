English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गुवाहाटीत टीम इंडिया अॅडलेडचा इतिहास पुन्हा घडवणार? द्रविड-लक्ष्मण ठरलेले गेमचेंजर

Ind vs SA, 2nd Test Day 3: गुवाहाटीतील बारसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या या कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताविरुद्ध पहिल्या डावात 489 धावांचा मोठा डोंगर उभारला. हा ऐतिहासिक आकडा पाहुन सगळ्यांना 2003 मधील याच मालिकेतील कसोटी सामन्याची आठवण झाली.   

Updated: Nov 24, 2025, 03:08 PM IST
Ind vs SA, 2nd Test Day 3: गुवाहाटीतील बारसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या या कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताविरुद्ध पहिल्या डावात 489 धावांचा मोठा टप्पा गाठला आहे. दक्षिण आफ्रिकेकडून धडाकेबाज सेनुरन मुथुस्वामीने  109 धावा केल्या, तर मार्को जॅन्सेनने 93 धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेने उच्चांकी धावसंख्या नोंदवून सामन्यात आपले स्थान मजबूत केले. भारतीय संघासाठी गुवाहाटी कसोटी सामना जिंकणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, नाही तर मालिका गमावतील. आधीच कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सवर भारताने पहिला कसोटी सामना गमावला. 

गुवाहाटी कसोटीत, भारताला पुनरागमन करण्यासाठी पहिल्या डावात मोठी धावसंख्या उभारावी लागेल. कसोटी इतिहासात फक्त एकदाच विरोधी संघाने पहिल्या डावात 489 किंवा त्याहून अधिक धावा केल्या आहेत, असे नाही तर तब्बल 22 वर्षांपूर्वी असंच काही घडलं होतं.

द्रविड आणि लक्ष्मण यांनी ऐतिहासिक भागीदारी
त्या ऐतिहासिक कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या डावात कर्णधार रिकी पॉन्टिंग (242) च्या द्विशतकाच्या जोरावर 556 धावा केल्या. सुरुवातीला सामन्यात भारत काही धावांनी पिछाडीवर होता. राहुल द्रविड आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांनी भारतासाठी जोरदार खेळी खेळली आहे. भारताने फक्त ८५ धावांवर चार विकेट गमावल्या होत्या, पण, द्रविड आणि लक्ष्मण यांनी पाचव्या विकेटसाठी 303 धावांची भागीदारी करून सामना उलटला. 

या दमदार भागीदारीमुळे भारताने त्यावेळी सामना जिंकला. आता, भारतीय संघ अ‍ॅडलेड ओव्हलवरील त्या विजयापासून प्रेरणा घेऊ शकतो.  हे पाहण्यासारखं असेल की, द्रविड आणि लक्ष्मण यांचा कित्ता 2025च्या सामन्यात कोण गिरवणार?

