IND vs SA: रांचीची खेळपट्टी कोणाला ठरणार फायदेशीर? विजय निश्चित करण्यासाठी भारताला करावे लागेल 'हे' काम

IND vs SA 1st ODI Pitch Report: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना 30 नोव्हेंबर रोजी रांचीच्या JSCA क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. यावेळी सर्वांचे लक्ष पिचच्या परिस्थितीवर असेल, कारण या मैदानावर खेळलेली प्रत्येक मॅच खूप रोमांचक ठरलेली आहे. रांचीच्या पिचवर चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे की, इथे रनांचा पाऊस पडेल की गोलंदाज विकेटांची झड लावतील. टेस्ट सीरिजमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने भारताला 2-0 असे मात दिलं आणि भारतीय संघाला मोठा धक्का दिला. आता भारतीय संघ दक्षिण आफ्रिकेपासून वनडे सीरिजमध्ये परतावा घेण्यासाठी तयार आहे. पहिला वनडे इंटरनॅशनल सामना 30 नोव्हेंबर दुपारी 1.30 वाजता रांचीच्या JSCA क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल.
रांचीच्या पिचवर सामान्यत: धीमा खेळ होतो, ज्यामुळे मोठ्या धावांचा खेळ होण्याची शक्यता कमी असते. आतापर्यंत रांचीच्या मैदानावर खेळलेल्या 9 वनडे सामन्यांपैकी 5 वेळा चेज करताना टीमला विजय मिळाला आहे, तर 3 वेळा प्रथम बॅटिंग करणारी टीम जिंकली आहे. या पिचवर वनडे सामन्यात सरासरी स्कोर 235 धावा राहिला आहे. अर्थात, मोठा स्कोर होऊ शकतो, पण त्याची शक्यता कमी आहे.
या पिचवर टॉस खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण येथील दुसऱ्या पारीत बॅटिंग करणाऱ्यांना ओसचा फायदा होऊ शकतो, ज्यामुळे धावा वाढू शकतात. रांचीचे हवामान सध्या गारठ्याचे आहे आणि सामन्याच्या दुसऱ्या पारीत खेळताना खेळाडूंना ओसच्या प्रभावामुळे अधिक सोय होईल.
या सामन्यात टॉस खूप महत्त्वाचा ठरू शकतो. जो कोणी कप्तान टॉस जिंकेल, तो प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेईल. दुसऱ्या इंनिंग्जमध्ये ओस पडण्याची शक्यता असल्यानं, त्या पॅनलवर बॅट्समन अधिक प्रभावी ठरू शकतात. रांचीमध्ये सध्या थोडा गारठा आहे, त्यामुळे दुपारी उबदार आणि संध्याकाळी थोडा थंड होईल. या सामन्यात पाऊस होण्याची शक्यता नाही.
दक्षिण आफ्रिकेच्या विरोधातील तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेत विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांचे प्रदर्शन खूप महत्त्वाचे असेल. विराट कोहलीने दक्षिण आफ्रिकेच्या विरोधात 31 वनडे सामन्यात 65.39 च्या सरासरीने 1,504 धावा केल्या आहेत. यामध्ये त्याने 5 शतकं आणि 8 अर्धशतकं ठोकली आहेत. दुसरीकडे, रोहित शर्मा ने 26 वनडे सामन्यात 33.58 च्या सरासरीने 8.6 धावा केल्या आहेत, आणि त्यात 3 शतकं आणि 2 अर्धशतकं समाविष्ट आहेत.
रांचीतील पिच हे एक गूढ तत्व ठरू शकते, आणि टॉसच्या निर्णयावर यशाचे निर्धारण होऊ शकते. पहिला वनडे सामना 30 नोव्हेंबरला मोठ्या उत्साहात खेळला जाईल, आणि चाहत्यांना यापुढे मिळणार असलेल्या रोमांचक सामन्याची आतुरतेने वाट पाहावी लागेल.
1. रांचीच्या पिचवर खेळताना कोणत्या गोष्टींचा विचार केला जातो?
रांचीच्या पिचवर सामान्यतः धीमा खेळ होतो. सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळू शकते, पण खेळाच्या पुढच्या भागात स्पिनर्सचा प्रभाव वाढतो. त्यामुळे बॅट्समन आणि गोलंदाज दोघांनाही आपापल्या शैलीत खेळण्याची आवश्यकता असते.
2. रांचीच्या मैदानावर कोणत्या टीमला जास्त यश मिळाले आहे?
रांचीच्या मैदानावर चेज करत असलेल्या टीमला जास्त यश मिळाले आहे. या मैदानावर ९ वनडे सामन्यांमध्ये ५ वेळा चेज करणाऱ्या टीमने विजय मिळवला आहे, तर ३ वेळा पहिल्यांदा बॅटिंग करणाऱ्या टीमला यश मिळालं आहे.
3. रांची मध्ये खेळताना हवामान कसे असते?
रांचीमध्ये सध्या थोडा गारठा आहे. दुपारी उबदार हवामान असू शकते, पण संध्याकाळी थोडं थंड होतं. सामन्याच्या दुसऱ्या पारीत ओस होऊ शकते, ज्याचा फायदा बॅट्समनला होईल.