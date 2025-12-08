English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
विराट कोहलीचा मास्टरस्ट्रोक! दक्षिण आफ्रिका सीरिजनंतर 'याची' साथ सोडली, 400000000 रुपयांची डील ठरली

IND VS SA : दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहलीने दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये दमदार कामगिरी केली. त्यानंतर त्याने एक मोठा निर्णय घेतला ज्याबद्दल माहिती त्याने चाहत्यांसोबत शेअर केली.  

पूजा पवार | Updated: Dec 8, 2025, 05:30 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA : भारताचा दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहलीने दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये दमदार कामगिरी करत दोन शतक तर एक अर्धशतक ठोकलं. दक्षिण आफ्रिका वनडे सीरिज संपल्यावर आता त्याने देशातील स्पोर्ट्सवियर कंपनी एजिलिटास स्पोर्ट्स (Agilitas Sports) सोबत नवी पार्टनरशिप केली आहे. विराट कोहलीने काही दिवसांपूर्वी प्यूमा (Puma) ब्रँड सोबत आपली कोट्यवधींची डील संपवली. विराट कोहलीने केवळ ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून गुंतवणूक करण्यापेक्षा या कंपनीत जास्त गुंतवणूक केली आहे. असे सांगितलं जातंय की विराटने जवळपास ₹40 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे, ज्यामुळे त्याला कंपनीत 1.94%  हिस्सा मिळेल. 

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक्सवर पोस्ट शेअर करून त्याने नव्या पार्टनरशिपची माहिती दिली. कोहलीने पोस्टमध्ये म्हटले, 'आज माझ्या हृदयाच्या अगदी जवळची एक नवीन सुरुवात आहे. One8 आणि Agilitas साठी एक नवीन प्रवास सुरू होतोय. मजबूत ध्येये आणि मोठ्या स्वप्नांनी प्रेरित होऊन, मी One8 मध्ये त्यांच्या नवीन घर, Agilitas मध्ये सामील होत आहे.

व्हायरल व्हिडीओमध्ये विराट हा एगिलिटास (Agilitas) बाबत बोलत होता. त्याला विचारण्यात आलं की त्याने या ब्रँडमध्ये का गुंतवणूक केली? यावेळी विराट कोहलीने सांगितले की, 'मी फक्त One8 चा भाग असलो किंवा Agilitas चा, जेव्हा त्यांनी मला सांगितले की त्यांचे उत्पादन किती मजबूत आहे आणि त्यात किती तज्ञांचा सहभाग आहे, तेव्हा मला वाटले की ते खूप मोठे होऊ शकतात. म्हणून मी त्यांच्यात गुंतवणूक करण्याची संधी चुकवू इच्छित नव्हतो'.

Puma ला सोडून Agilitas ला निवडलं : 

विराट कोहलीने Puma सोबत 2017 मध्ये डील केली होती. ज्याची किंमत ही जवळपास 110 कोटी रुपये होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 'प्यूमाने अलीकडेच 300 कोटी रुपयांची नवीन ऑफर दिली होती, पण कोहलीने ती नाकारली'.

अभिषेक गांगुलीने केली Agilitas Sports ची स्थापना : 

एजिलिटास स्पोर्ट्सची स्थापना अभिषेक गांगुलीने केली होती. जो यापूर्वी प्यूमा इंडिया आणि साउथ-ईस्ट एशियाचे एमडी राहिले होते. नवीन करारानंतर, वन८ आता अ‍ॅजिलिटासच्या सहकार्याने नवीन फुटवियर, पोशाख आणि लाइफस्टाइल प्रोडक्ट लॉन्च करेल आणि ब्रँडला जागतिक बाजारपेठेत घेऊन जाण्यास सज्ज असेल. 

FAQ : 

विराट कोहलीने कोणत्या कंपनीसोबत नवीन पार्टनरशिप केली आहे?
उत्तर: विराट कोहलीने देशातील स्पोर्ट्सवियर कंपनी एजिलिटास स्पोर्ट्स (Agilitas Sports) सोबत नवीन पार्टनरशिप केली आहे.

विराट कोहलीने प्यूमा ब्रँडसोबतची डील कधी संपवली?
उत्तर: विराट कोहलीने काही दिवसांपूर्वी प्यूमा (Puma) ब्रँडसोबतची कोट्यवधींची डील संपवली.

विराट कोहलीने एजिलिटास स्पोर्ट्समध्ये किती गुंतवणूक केली आहे?
उत्तर: विराट कोहलीने एजिलिटास स्पोर्ट्समध्ये जवळपास ₹४० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे, ज्यामुळे त्याला कंपनीत १.९४% हिस्सा मिळेल.

