Marathi News
तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 20, 2025, 09:54 AM IST
IND vs SA: नेट प्रॅक्टिस असो किंवा सामना...दक्षिण आफ्रिका टीमसोबत सगळीकडे दिसणारी ही 'लकी चार्म' आहे तरी कोण?

Who is Lucy Davey: भारत दौऱ्यावर आलेल्या दक्षिण आफ्रिका पुरुष क्रिकेट संघाने कोलकाता टेस्टमधील विजयाने मालिकेची दमदार सुरुवात केली. या विजयानंतर टीमच्या परफॉर्मन्ससोबतच एका महिला सदस्याचीही जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. कारण, नेट प्रॅक्टिस असो किंवा टीमचा कोणताही औपचारिक कार्यक्रम या प्रत्येक ठिकाणी एक महिला सतत प्रोटियाज खेळाडूंसोबत दिसते. तिचे नाव आहे लूसी डेवी, आणि सध्या त्यांना दक्षिण आफ्रिका संघाचा ‘लकी चार्म’ म्हटले जात आहे.

कोण आहे लूसी डेवी?

लूसी डेवी दक्षिण आफ्रिका पुरुष टीमसोबत मीडिया स्पेशलिस्ट म्हणून काम करतात. ट्रेनिंग सत्रात, टीम मीटिंगमध्ये, किंवा ग्राउंडवरील तयारीदरम्यानही त्या वारंवार सर्वांसोबत दिसतात. विशेष म्हणजे त्या फक्त उपस्थितच नसतात, तर कर्णधार, कोच आणि खेळाडूंशी चर्चा करून मार्गदर्शन देतानाही त्यांना अनेकदा कॅमेऱ्यात टिपले गेले आहे. टीमचे सदस्यही त्यांच्या सूचनांना महत्त्व देतात.

महिला संघातून पुरुष संघापर्यंतचा प्रवास

लूसी डेवी यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकी महिला क्रिकेट टीमसोबत काम करत होत्या. पुरुष संघाबरोबर त्यांचा कार्यकाळ आता तीन वर्षांहून अधिक झाला आहे. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की त्यांची क्रिकेटमध्ये नेहमीच रुची होती, पण त्यांनी कधी क्रिकेट खेळले नाही. त्या म्हणाल्या, “क्रिकेट खेळले नाही, पण हा खेळ मला खूप आवडायचा. मी कम्युनिकेशन मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेतले. त्यानंतर मी टायटन्स क्रिकेटसोबत काम केले. आता मला क्रिकेट साउथ आफ्रिकासोबत सहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला आहे.”

WTC विजय — सर्वात खास आठवण

लूसी डेवी यांनी त्यांच्या अनुभवाबद्दल सांगितले, “पुरुष संघासोबतचा प्रवास अप्रतिम राहिला. सर्व जण खूप सहकार्यशील आणि मैत्रीपूर्ण आहेत. कदाचित मीच टीमची लकी चार्म असेन! कारण माझ्या कार्यकाळातच आम्ही वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप जिंकली.” त्यांच्यासाठी हा विजय खास होता , कारण फाइनल सामन्यासाठी त्यांचे आई-वडील इंग्लंडमध्ये उपस्थित होते.

FAQ

1. लूसी डेवी कोण आहेत?

लूसी डेवी दक्षिण आफ्रिका पुरुष क्रिकेट संघासोबत मीडिया स्पेशलिस्ट म्हणून काम करतात. त्या टीमच्या कम्युनिकेशन आणि मीडिया व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळतात.

2. त्यांना ‘लकी चार्म’ का म्हटले जात आहे?

त्यांच्या कार्यकाळात दक्षिण आफ्रिका टीमने उत्तम कामगिरी केली असून WTC फाइनल जिंकण्यासारख्या मोठ्या यशातही त्यांची उपस्थिती होती. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये त्यांना टीमची ‘लकी चार्म’ म्हणून ओळख मिळत आहे.

3. त्या टीमसोबत नेहमी का दिसतात?

त्या मीडिया आणि कम्युनिकेशन विभाग सांभाळत असल्याने नेट प्रॅक्टिस, टीम मीटिंग्स, ट्रॅव्हल, इव्हेंट्स—सगळ्या ठिकाणी त्या टीमसोबतच असतात.

