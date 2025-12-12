English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND vs SA: भारतासाठी 'हा' खेळाडू ठरला व्हिलन! टीम इंडियाने सामना गमावून मोजली मोठी किंमत

India vs South Africa 2nd T20I: चंदीगडमध्ये खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून टीम इंडियाला 51 धावांनी पराभव पत्करावा लागला. टॉस जिंकूनही भारत हारला. या पराभवासाठी एक खेळाडू व्हिलन ठरला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 12, 2025, 11:09 AM IST
India vs South Africa 2nd T20I: टीम इंडिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात गुरुवारी सामना झाला. या चंदीगडमध्ये खेळलेल्या दुसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या हातून 51 धावांनी भारताचा मोठा पराभव स्वीकारावा लागला. कटकमध्ये पहिल्या टी-20 सामन्यात 101 धावांनी विजय मिळवल्यानंतर भारताला दुसऱ्या सामन्यात अशी दारुण हार होईल, हे कोणालाही वाटले नव्हते. टॉस गमावून दक्षिण आफ्रिकेची टीम प्रथम फलंदाजीला आली आणि 20 ओव्हरमध्ये 4 विकेट गमावून 213 धावा केल्या. त्यामुळे भारतासमोर विजयासाठी 214 धावांचे लक्ष्य ठेवले गेले होते. पण भारताला हा आकडा गाठता आला नाही. 

भारताने सामना गमावून चुकवली मोठी किंमत

दक्षिण आफ्रिकेने दिलेल्या 214 धावांच्या लक्ष्याच्या दबावाखाली भारतीय टीम आली. भारत 19.1 ओव्हरमध्ये 162 धावांवर ऑलआउट झाली. यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या टी-20 सामन्यात भारताला 51 धावांनी पराभूत केलं. या सामन्यात एक खेळाडू भारतासाठी सर्वात मोठा व्हिलन ठरला आहे. या क्रिकेटरच्या खराब कामगिरीमुळेच भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसरा टी-20 सामनाही गमावला. आपल्या वाईट कामगिरीमुळे या खेळाडूने टीम इंडियाची गाडी पराभावाकडे गेली. 

पराभावाचा मुख्य कारण ठरला 'हा' खेळाडू

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध चंदीगडमध्ये खेळलेल्या दुसऱ्या टी-20 सामन्यात अर्शदीप सिंह भारताच्या पराभवाचा मुख्य कारण ठरले. अर्शदीप सिंहने या सामन्यात 4 ओव्हरमध्ये 13.50 च्या इकोनॉमी रेटने 54 धावा दिल्या. यामध्ये त्यांना एकही विकेट मिळालं नाही. अर्शदीपने 9 वाइड चेंडू फेकले. भारतीय गोलंदाजांमध्ये अर्शदीप सिंग सर्वाधिक धावा देणारे गोलंदाज ठरले. अर्शदीपच्या या गोलंदाजीचा फायदा दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांनी घेतला आणि ते 20 ओव्हरमध्ये 4 विकेट गमावून 213 धावा करून बसले.

इतर गोलंदाजांचाही हात 

अर्शदीप सिंगच्याच जोडीला भारताचे सुपरस्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराहनेही खराब गोलंदाजी केली. बुमराहने 4 ओव्हरमध्ये 45 धावा दिल्या, आणि त्यांना एकही विकेट मिळाला नाही. हार्दिक पांड्याने 3 ओव्हर टाकले आणि त्यात 34 धावा दिल्या, पण त्यांना एकही विकेट मिळाला नाही. शिवम दुबेने 2 ओव्हर टाकले आणि त्यात 18 धावा दिल्या, पण त्यालाही कोणतीही विकेट मिळालेली नाही. त्यानंतर बाकीची कसर भारताच्या फलंदाजांनी पूर्ण केली. 214 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना टीम इंडिया 19.1 ओव्हरमध्ये 162 धावांवर ऑलआउट झाली. भारतासाठी फक्त तिलक वर्मा (62 धावा) ने अर्धशतक ठोकले.

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताची टीम संपूर्णपणे आपला गेम गमावून बसली. गोलंदाजीपासून ते फलंदाजीपर्यंत सर्वच विभागांत अपयश आलं. अर्शदीप सिंहची लाजिरवाणी गोलंदाजी आणि इतर गोलंदाजांची अपयश ही भारताच्या पराभवाची प्रमुख कारणे ठरली.

