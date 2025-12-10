IND vs SA: हार्दिक पांड्याला पॉवरप्लेमध्ये ओव्हर टाकायला का देण्यात आली नाही? सूर्यकुमार यादवने केलं स्पष्ट

Suryakumar Yadav on Hardik Pandya: कटकमध्ये खेळल्या गेलेल्या भारत-दक्षिण आफ्रिका पहिल्या टी-20 सामन्यात हार्दिक पांड्याने दमदार अर्धशतक ठोकत पुनरागमनाचा सूरच बदलून टाकला. दीर्घ काळ दुखापतीमुळे मैदानापासून दूर राहिल्यानंतर पांड्याने 28 चेंडूत नाबाद 59 धावा ठोकत आपली क्लासिक ऑलराउंडर प्रतिमा पुन्हा एकदा सिद्ध केली. पण सामन्यात एक गोष्ट सर्वांच्या लक्षात आली पांड्या नेहमीप्रमाणे पॉवरप्लेमध्ये गोलंदाजी करताना दिसला नाही. ही बाब अनेक चाहत्यांच्या आणि विश्लेषकांच्या चर्चेचा विषय ठरली. हार्दिक पांड्याने दुखापतीपूर्वी अनेकवेळा टी-20 क्रिकेटमध्ये नवी चेंडू हातात घेतला होता. आशिया कप 2025 च्या आधी तो पहिल्याच ओव्हरमध्ये आक्रमक लयीत गोलंदाजी करायचा. त्यामुळे कटकच्या सामन्यात त्याला पॉवरप्लेमधून दूर का ठेवण्यात आले? याचे उत्तर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने सामन्यानंतर सविस्तर स्पष्ट केले.
प्रेझेंटेशन सेरेमनीमध्ये मुरली कार्तिकने सुर्यकडे थेट प्रश्न केला, “तुमच्याकडे हार्दिकसारखा ऑलराउंडर आहे. तरीही तुम्ही पॉवरप्लेमध्ये त्याला का वापरले नाही? आपण स्पिनरदेखील वापरले, पण हार्दिकला का नाही?” यावर सूर्यकुमारने शांतपणे आणि स्पष्ट शब्दात उत्तर दिले, “आमच्याकडे अर्शदीप आणि बुमराह हे पॉवरप्लेमध्ये नवी चेंडू टाकण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहेत. हार्दिक दुखापतीतून नुकताच परतला आहे. तो पुढच्या टप्प्यात किंवा मधल्या षटकांत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. आम्हाला त्याच्या फिटनेसची काळजी घ्यावीच लागते.”
त्याच्या या विधानातून स्पष्ट झाले की, हार्दिकला पावरप्लेमधून दूर ठेवण्याचा निर्णय परिस्थितीनुसार आणि दीर्घकालीन नियोजनाचा भाग होता. संघ व्यवस्थापन त्याला पुन्हा ओव्हर-लोड करू इच्छित नाही.
सामन्यात हार्दिकने केवळ फलंदाजीतच चमक दाखवली असे नाही. गोलंदाजीतही तो कमी ओव्हर्समध्ये प्रभावी ठरला. त्याने दोन ओव्हर टाकून 16 धावांमध्ये डेव्हिड मिलरचा महत्त्वाचा विकेट घेतला जो सामन्याचा प्रवाह बदलणारा क्षण ठरला.
with the bat
/ with the ball
For his impactful all-round show, Hardik Pandya is the Player of the Match
Scorecard https://t.co/tiemfwcNPh #TeamIndia | #INDvSA | @hardikpandya7 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/4h9qRD2T3L
— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
जेव्हा हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मॅच पुरस्कार घेण्यासाठी आला, तेव्हा कार्तिकने त्याच मुद्द्यावर त्याची बाजू विचारली. हार्दिकनेही उत्तर दिले, “मी संघासाठी जे काही अपेक्षित आहे ते करायला सदैव तयार असतो. माझ्या भूमिकेबद्दल मी कधीच शंका घेत नाही. माझ्यासाठी प्रश्न असा नसतो की मला काय हवं आहे; मला नेहमी वाटतं की संघाला काय हवं आहे ते अधिक महत्त्वाचं.” त्याने हेही सांगितले की, दुखापतीनंतर परतताना शरीर आणि खेळ दोन्ही सांभाळणे महत्त्वाचे असते, आणि तो त्याच तत्त्वानुसार तयारी करत आहे.
An emphatic win in the #INDvSA T20I series opener #TeamIndia register a -run victory in Cuttack to go up
Scorecard https://t.co/tiemfwcNPh@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/mw3oxC5AHw
— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
या संपूर्ण घटनेतून हे स्पष्ट झाले की टीम इंडिया पांड्याचा भार नियंत्रित करत असून पुढे मोठ्या स्पर्धा डोळ्यासमोर ठेवून त्याचा काळजीपूर्वक वापर करत आहे. चाहत्यांसाठीही हा संकेत महत्त्वाचा पांड्या पूर्ण फॉर्ममध्ये आहे आणि रणनीतीनुसार त्याची भूमिका बदलत असली तरी तो संघासाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे.
1. हार्दिक पांड्याने पॉवरप्लेमध्ये गोलंदाजी का केली नाही?
कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या म्हणण्यानुसार हार्दिक नुकताच दुखापतीतून परतला असल्याने त्याचा वर्कलोड सांभाळण्यासाठी पॉवरप्लेऐवजी नंतरच्या षटकांत त्याचा वापर करण्यात आला.
2. हार्दिक पांड्या पूर्वी पॉवरप्लेमध्ये गोलंदाजी करायचा का?
होय, दुखापतीपूर्वी हार्दिक पांड्या टी-20 फॉरमॅटमध्ये अनेकदा नवा चेंडू हाताळायचा आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये गोलंदाजी करायचा.
3. हार्दिक पांड्याने सामन्यात गोलंदाजी केली का?
होय, त्याने दोन ओव्हर टाकले आणि फक्त 16 धावा देत डेव्हिड मिलरचे महत्त्वाचे विकेट घेतले.