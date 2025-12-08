English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'आराम देण्याच्या बहाण्याने बाहेर काढलं', यशस्वी जयस्वालच्या कोचने लावले 'गंभीर' आरोप, म्हणाले 'अन्याय होतोय...'

IND VS SA : तिसऱ्या वनडेत जयस्वालने नाबाद 116 धावांची खेळी केली आणि 9 विकेट्सने टीम इंडियाने हा सामना जिंकला. मात्र या सामन्यानंतर यशस्वी जयस्वालचे कोच ज्वाला सिंह यांनी टीम इंडियाच्या मॅनेजमेंटवर अनेक गंभीर आरोप केले.   

पूजा पवार | Updated: Dec 8, 2025, 03:17 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात शनिवारी वनडे सीरिजचा शेवटचा सामना पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाचा (Team India) फलंदाज यशस्वी जयस्वालने शतक ठोकून टीम इंडियाच्या विजयात मोठा वाटा उचलला. जयस्वालने नाबाद 116 धावांची खेळी केली आणि 9 विकेट्सने टीम इंडियाने हा सामना जिंकला. मात्र या सामन्यानंतर यशस्वी जयस्वालचे (Yashavi Jaiswal) कोच ज्वाला सिंह यांनी टीम इंडियाच्या मॅनेजमेंटवर अनेक गंभीर आरोप केले. 

यशस्वी जयस्वालला केलं जातंय टार्गेट?

यशस्वी जयस्वाल चांगला परफॉर्मन्स देत असून सुद्धा वनडे फॉरमॅटसाठी टीम इंडियात त्याचं स्थान पक्कं नाही. टी 20 फॉरमॅटमधून सुद्धा त्याला विश्रांती देण्याच्या बहाण्याने बाजूला केले गेले. 150 च्या स्ट्राईक-रेटसह, आयपीएल आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही ठिकाणी दमदार कामगिरी करणाऱ्या या ओपनरला आज निवड निर्णयांचा बळी म्हटले जात आहे. यशस्वी हा चुकीच्या व्यवस्थापनाचा बळी ठरलेला खेळाडू ठरला आहे, की तो गंभीर-आगरकर जोडीसाठी एक नवीन लक्ष्य बनला आहे? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 

कोचने लावले गंभीर आरोप : 

विशाखापट्टणममध्ये यशस्वी जयस्वालने शतक लागवल्यावर त्याचे कोच ज्वाला सिंह यांनी मीडियाशी बोलताना पद्यामागच्या अनेक गोष्टी बोलल्या. ज्वाला सिंह म्हणाले की, 'ज्या मुलाला मी फुटपाथवरून उचलून क्रिकेटर बनवले आज त्याच्या सोबत अन्याय होत आहे. हे विधान फक्त वेदना नाही तर आग आहे. विश्रांतीच्या नावाखाली त्याला टी20 संघातून वगळण्यात आले. 150 चा स्ट्राईक रेट असूनही, निवड किंवा विश्वास दाखवला नाही. तर त्याचं वनडे संघातील स्थान अजूनही पक्कं नाही. हा तिन्ही फॉरमॅटसाठी एक सक्षम खेळाडू आहे. पण वागणूक अशी आहे की जणू त्यांचं ध्येय त्याची जागा काढून घ्यायची आहे. प्रशिक्षक ज्वाला सिंग यांचा राग विनाकारण नाही कारण त्यांच्या मते, जर राजकारणामुळे कष्टाने मिळवलेले हक्क हिरावून घेतले तर प्रत्येक उत्तर मैदानावरच दिले जाईल आणि विशाखापट्टणममधील हे शतक याचं पहिलं उत्तर होतं'.

हेही वाचा : IND VS SA : टी 20 सीरिजपूर्वी भारताची ताकद दुपट्टीने वाढली, 'या' स्टार फलंदाजांची झाली एंट्री

 

यशस्वी जयस्वालचे कोच ज्वाला सिंहने न्यूज 18 हिंदी सोबत बातचीत केली यात त्यांनी सांगितले की, 'टेस्ट सीरिज खेळल्यानंतर यशस्वी जयस्वाल पुन्हा परतला तेव्हा त्याला आधी रेस्ट दिला गेला आणि मग आशिया कपसाठी निवडलेल्या संघातून बाहेर केलं गेलं. हैराण करणारी गोष्ट अशी की यशस्वी जयस्वाल 2024 वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या संघाचा सदस्य होता मात्र तरी सुद्धा टीम मॅनेजमेंट आणि सिलेक्टर त्याला टी 20 च्या लायक समजत नाहीत. विशाखापट्टणममध्ये शतकानंतर जयस्वालने केलेल्या सेलिब्रेशनबद्दल बोलताना प्रशिक्षक म्हणाले की हा त्याच्यात दडलेला राग होता जो शतकानंतर बाहेर आला'.

FAQ : 

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील शेवटच्या वनडे सामन्यात काय घडले?
शनिवारी पार पडलेल्या वनडे सीरिजच्या शेवटच्या सामन्यात टीम इंडियाने ९ विकेट्सने विजय मिळवला. टीम इंडियाचा फलंदाज यशस्वी जयस्वालने नाबाद ११६ धावांची खेळी करून विजयात मोठा वाटा उचलला.

 

यशस्वी जयस्वालचे कोच ज्वाला सिंह यांनी कोणते आरोप केले?
ज्वाला सिंह यांनी टीम इंडियाच्या मॅनेजमेंटवर गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले की, यशस्वीला विश्रांतीच्या बहाण्याने टी२० संघातून बाजूला केले गेले आणि वनडे संघातील त्याचे स्थान अजूनही अनिश्चित आहे. हा अन्याय असून, राजकारणामुळे त्याचे हक्क हिरावले जात आहेत.

ज्वाला सिंह यांनी यशस्वी जयस्वालबाबत काय भावना व्यक्त केल्या?
ज्वाला सिंह म्हणाले की, त्यांनी फुटपाथवरून उचलून यशस्वीला क्रिकेटर बनवले, पण आज त्याच्यावर अन्याय होत आहे. हे विधान वेदनेचे आणि रागाचे आहे. यशस्वी तिन्ही फॉरमॅटसाठी सक्षम आहे, पण वागणूक अशी आहे की जणू त्याची जागा काढून घ्यायची आहे. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

