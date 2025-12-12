English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सामना संपल्यानंतरही प्रशिक्षक गौतम गंभीरचा राग कायम, हँडशेकच्या वेळी दिलेल्या प्रतिक्रियेने खळबळ; Video

Gautam Gambhir Video viral: दक्षिण आफ्रिके विरुद्ध झालेल्या सामन्यात भारताची कामगिरी चांगली न्हवती. यामुळे अखेरीस टीम इंडियाला सामना गमवावा लागला. सामन्यावेळी आणि नंतरही गौतम गंभीरने दिलेली प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर व्हायरल झाली.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 12, 2025, 11:08 AM IST
सामना संपल्यानंतरही प्रशिक्षक गौतम गंभीरचा राग कायम, हँडशेकच्या वेळी दिलेल्या प्रतिक्रियेने खळबळ; Video

Gautam Gambhir angry during the handshake with Team India:  दुसऱ्या टी-20 सामन्यात साउथ आफ्रिकेने भारताला 51 धावांनी हरवून सीरिज 1-1 केली. पहिला टी-20 भारताने 101 धावांनी जिंकला होता, पण दुसऱ्या सामन्यात भारताचे गोलंदाज आणि फलंदाज दोन्ही पूर्णपणे अपयशी ठरले. साउथ आफ्रिकेने पहिल्या फलंदाजी करत 3 विकेट्सवर 213 धावा केल्या. त्यानंतर भारतीय टीम 19.1 ओव्हरमध्ये 162 धावांवर ऑलआउट झाली.  यामुळे कोच गौतम गंभीर सामन्यादरम्यान पूर्णपणे हताश आणि गुस्सेने भरलेले होते. विशेषतः, अर्शदीप सिंहने 13 चेंडूंचा एक ओव्हर टाकल्यानंतर गंभीरचा रिएक्शन चांगलीच व्हायरल झाली. गंभीर चिडून ओरडताना दिसला. यानंतर सामना संपल्यावरही गौतमचा राग दिसून आला. 

सामना संपल्यावरही दिसला गौतमच्या राग 

पराभवाच्या नंतर, भारतीय संघाच्या खेळाडूंनी कोचसोबत एकमेकांना हात मिळवले. पण हात मिळवताना गंभीरचा चेहरा आणि बॉडी लॅग्वेज त्याचा राग दर्शवत होता. त्याचे चेहरेावरचे भाव स्पष्टपणे सांगत होते की त्याला खेळाडूंच्या प्रदर्शनामुळे खूप नाराजगी आहे. असं म्हटलं जात आहे की, सामन्यानंतर गंभीरने खेळाडूंना चांगलीच फटकार लगावली असेल.  सोशल मीडियावर एक व्हिडीओही व्हायरल झाला आहे ज्यामध्ये गंभीर, विशेषतः अर्शदीपशी हात मिळवताना खूप रागाने भरलेले दिसत होता.

हे ही वाचा: IND vs SA: भारतासाठी 'हा' खेळाडू ठरला व्हिलन! टीम इंडियाने सामना गमावून चुकवली मोठी किंमत

 

'असा' रंगला सामना 

 साउथ आफ्रिकेने पहिल्यांदा फलंदाजी करत 213 धावांचा स्कोर केला. त्यानंतर भारतीय संघ 19.1 ओव्हरमध्ये 162 धावांवर गडबडून ऑलआउट झाला. साउथ आफ्रिकेच्या क्विंटन डी कॉकने 90 धावा केल्या आणि त्याला प्लेयर ऑफ द मॅच सन्मान मिळाला.

हे ही वाचा: Wd, Wd, Wd, Wd, Wd, Wd..13 चेंडूंचं षटक! अर्शदीपने केली मोठी चूक; गंभीरची सटकली, कॅमेऱ्यासमोर संतापला

भारताची कामगिरी कशी होती? 

भारताकडून तिलक वर्मा ने 34 चेंडूत 62 धावांची खेळी केली आणि संघाला विजय मिळवण्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावली. हार्दिक पांड्याने 20 आणि जितेश शर्मा ने 27 धावांची खेळी केली, पण ते संघाला विजय मिळवून देऊ शकले नाहीत. भारताची गोलंदाजीही या सामन्यात अत्यंत खराब होती. बुमराह, अर्शदीप, हार्दिक आणि शिवम दुबे एकही विकेट घेऊ शकले नाहीत, तर वरुण चक्रवर्तीने दोन आणि अक्षर पटेलने एक विकेट घेतला.

हे ही वाचा: IND vs SA 2nd T20: सूर्याने पराभवाचं खापर 'या' खेळाडूवर फोडलं! सामन्यानंतर केला खुलासा

 या सामन्यात भारताच्या संपूर्ण खेळीतील असंतुलन आणि गोलंदाजीतील अपयशामुळे टीम पराभवाच्या कडवट अनुभवाला सामोरे गेली. गंभीरचा गुस्सा हे सर्व दर्शवते की, त्याला संघाच्या प्रदर्शनावर किती नाराजी आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

