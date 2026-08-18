'सब तलवार चलाएंगे', ऋषभ पंत आणि सरफराज खानने वरिष्ठ खेळाडूंची घेतली फिरकी, Video Viral

IND VS SL 1st Test : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिला सामना हा गॉल आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. यात पहिल्या सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून श्रीलंकेला 462 धावांची आघाडी घेतलेली. ही आघाडी मोडीत काढण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या श्रीलंका संघाला तिसऱ्या दिवशी टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी 284 धावांवर ऑल आउट केलं. भारताचा स्टार विकेटकिपर फलंदाज ऋषभ पंत हा मैदानात त्याच्या खेळी सह विकेटच्या मागे उभं राहून मजेशीर बातचीत करण्यासाठी सुद्धा ओळखला जातो. टेस्ट क्रिकेटमध्ये त्याचा हा अंदाज अनेकदा स्टंप माइकमध्ये ऐकू येतो. असंच काहीसं गॉलमध्ये तिसऱ्या दिवशी झालं, पण यावेळी एकटा ऋषभ पंत नाही तर सरफराज खान सुद्धा यात सामील होता. श्रीलंकेच्या फलंदाजांविरुद्ध भारतीय गोलंदाज लागोपाठ दबाव बनवत होते. तेव्हा विकेटच्या मागे सरफराज आणि ऋषभ पंतने इतर खेळाडूंसोबत मस्ती केली. सध्या त्यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
भारताने श्रीलंकेवर 462 धावांची आघाडी घेतली होती. श्रीलंकेचा सुरुवातीचा खेळ सुरु झाला तेव्हा 90 धावांवर त्यांनी 5 विकेट गमावल्या, मात्र त्यानंतर सहाव्या विकेटसाठी भारताला खूप वेळ वाट पाहावी लागली. निरोशन डिकवेला आणि सोनल दिनुशाने श्रीलंकेची इनिंग सांभाळली. दोघांमधील वाढती पार्टनरशिप ही भारतासाठी डोईजड ठरत होती आणि भारतीय गोलंदाज हे विकेटच्या शोधात होते. याच दरम्यान विकेटच्या मागे उभे असलेल्या ऋषभ पंत आणि सरफराज खानने मैदानातील वातावरण थोडं हलकं करण्यासाठी मस्करी करायला सुरुवात केली. सरफराज खानचा आवाज स्टंप माइकमध्ये स्पष्ट रेकॉर्ड झाला. त्याने जडेजाला म्हटलं, 'खूप लांब खेळ आणि जड्डू भाई, सर्वजण मिळून खाउयात' (लंबा गेम है जड्डू भाई, मिल-बांटकर खाएंगे). सरफराजचा हा इशारा विकेटला घेऊन होता. त्याच्या बोलण्यावरून असे वाटले की तो जडेजाला सांगत होता की सर्व गोलंदाजांना विकेट्स घेण्याची संधी मिळायला हवी.
सरफराज खाननंतर ऋषभ पंतने सुद्धा खास सेलिब्रेशनबाबत चर्चा केली. पंत मजेशीर अंदाजात म्हणाला की, 'आणि सर्व तलवार चालवतील'. रवींद्र जडेजा विकेट घेतल्यानंतर तलवार फिरवल्याप्रमाणे बॅट फिरवून जल्लोष करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. हाच खेळकर सूर कायम राखत पंतने टिप्पणी केली की, जर गोलंदाजांनी आपापसात विकेट्सची वाटणी करून घेतली, तर प्रत्येकाला आपली तलवार चालवण्याची संधी मिळेल. भारतीय खेळाडूंमधील हा हलका फुलका संवाद कॅमेरे आणि स्टंप माईक्समध्ये टिपला गेला, ज्यामुळे सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये मजेशीर प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.