/ऋषभ पंतने ठोकलं अनोखं शतक, टेस्ट क्रिकेटमध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय खेळाडू

Rishabh Pant Century : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात गॉल स्टेडियममध्ये सीरिजमधील पहिला टेस्ट सामना खेळवला जात आहे. या सामन्याच्या चौथ्या दिवशी भारताचा स्टार विकेटकिपर फलंदाज ऋषभ पंतने एक अनोखं शतक ठोकून इतिहास रचला. दुसऱ्या इनिंगमध्ये ऋषभ पंतने आक्रमक फलंदाजी करून टेस्ट 2 षटकार ठोकले आणि यासह त्याने टेस्ट क्रिकेटच्या इतिहासात 100 षटकार लागवण्याचा विक्रम केला. अशी कामगिरी करणारा ऋषभ पंत हा पहिला क्रिकेटर आहे. त्याने श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज लाहिरू कुमारच्या बॉलवर फाइन लेगच्या वरती एक जबरदस्त षटकार ठोकला आणि ऐतिहासिक उपलब्धी आपल्या नावे केली. या जबरदस्त शॉटनंतर त्याने टेस्ट क्रिकेटमध्ये आपलं 20 अर्धशतक सुद्धा पूर्ण केलं.
ऋषभ पंत हा वर्ल्ड क्रिकेटमधील अशा काही मोजक्या दिग्गज खेळाडूंच्या लिस्टमध्ये सामील झाला आहे ज्यांनी टेस्ट क्रिकेटमध्ये शतक लगावलं. टेस्ट क्रिकेटमध्ये सर्वात जास्त षटकार लागवण्याचा रेकॉर्ड हा इंग्लंडचा बेन स्टोक्सच्या नावावर आहे. तर ब्रेंडन मॅकुलम हा दुसऱ्या स्थानावर आहे. 100 षटकारांसह ऋषभ पंत आता या लिस्टमध्ये तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला असून, त्याने ऑस्ट्रेलियाचे दिग्गज खेळाडू ॲडम गिलख्रिस्ट यांच्या विक्रमाशी बरोबरी केली आहे.
Maximum number in Test Cricket for Rishabh Pant!BCCI (BCCI) August 18, 2026
He becomes the first TeamIndia batter to reach that special milestone in men's cricket
Updates https://t.co/M9LVyCAp8ySLvIND pic.twitter.com/24yVuJ7FzX
बेन स्टोक्स - 138 षटकार
ब्रेंडन मैकुलम - 107 षटकार
ऋषभ पंत - 100 षटकार
एडम गिलक्रिस्ट - 100 षटकार
टिम साउथी - 98 षटकार
क्रिस गेल - 97 षटकार
विकेटकिपर फलंदाज असलेल्या ऋषभ पंतची सर्वात खास गोष्ट अशी की तो आक्रमक आणि निडर फलंदाज आहे. त्याने 100 षटकार मारण्यासाठी सर्वात कमी बॉल खेळले. पंत टेस्ट क्रिकेटमध्ये सरासरी प्रत्येक 49.2 बॉलवर एक षटकार लागवतो. या बाबतीत त्यांनी बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मॅक्युलम आणि ॲडम गिलख्रिस्ट यांसारख्या जगातील काही अत्यंत आक्रमक फिनिशर्स फलंदाजांना सुद्धा नाही मागे टाकले आहे.