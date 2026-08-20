/IND VS SL Test : 2 मिनिटं उशिर झाला असता तर टीम इंडियाला गॉलमध्ये मिळाला नसता विजय, काय आहे कारण?

IND VS SL 1st Test : भारत विरुद्ध श्रीलंका (India VS Sri Lanka) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात आहे. यातील पहिला सामना गॉल आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवला गेला. या सामन्यात भारतीय संघाने सामन्याच्या पाचव्या दिवशी 165 धावांनी विजय मिळवला. त्यामुळे टेस्ट क्रिकेटमध्ये टीम इंडिया पुन्हा एकदा विजयी पथावर परतली. मात्र तुम्हाला माहितीये का जर 2 मिनट उशीर झाला असता टीम इंडियाला हा विजय मिळाला नसता.
टीम इंडियाने गॉल टेस्टमध्ये श्रीलंकेच्या समोर 372 धावांचं लक्ष ठेवलं होतं. उत्तरात टार्गेट चेज करण्यासाठी उतरलेला श्रीलंकेचा संघ हा 206 धावा करून ऑल आउट झाला. श्रीलंकेच्याकडून रन चेजमध्ये कर्णधार धनंजय डि सिल्वा आणि सोनल दिनुषाचं अर्धशतक आलं मात्र दोन्ही फलंदाजांचे प्रयत्न श्रीलंकेला विजय मिळवून देण्यात अयशस्वी ठरले आणि श्रीलंकेचा पहिल्या टेस्ट सामन्यात पराभव झाला.
आता प्रश्न आहे की दोन मिनिटं उशीर झाल्यावर असं काय झालं असतं की टीम इंडिया विजयापासून मुकली असती? तर त्याचं उत्तर आहे पाऊस. गॉल आंतरराष्ट्रीय स्टेडियममध्ये भारताचा विजय झाला आणि त्याच्या जवळपास 2 मिनिटानंतर लगेचच पाऊस सुरु झाला आणि तो पुढील अनेक तास सुरूच होता. जर भारताला विजय मिळण्याच्या दोन मिनिटं आधी हा पाऊस सुरु झाला असता तर सामना ड्रॉ करण्याची वेळ आली असती आणि टीम इंडियाला विजय मिळाला नसता. पावसाचा परिणाम हा सामन्यावर झाला नाही तर सामन्यानंतर होणाऱ्या मॅच प्रेझेंटेशन सेरेमनीमध्ये झाला. ज्यामुळे ही सेरेमनी इनडोअर करण्यात आली.
टीम इंडियाकडून गॉल टेस्टमध्ये मानव सुथारने सर्वाधिक विकेट घेतल्या. त्याने दोन्ही इनिंग मिळून एकूण 10 विकेट घेतल्या. बॉलने मानव सुथारने जे काम केलं तसंच काहीसं देवदत्त पडिक्कलने बॅटने केलं. देवदत्त पडिक्कलने त्याच्या टेस्ट करिअरमधील पहिलं शतक ठोकलं आणि गॉलमध्ये एकूण 211 धावा केल्या. त्याला अखेरीस प्लेअर ऑफ द मॅच हा खिताब सुद्धा देण्यात आला.