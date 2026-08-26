/IND vs SL : पावसाने टीम इंडियाचा विजय लांबणीवर, कोलंबोमधील भारताचा विजय 4 विकेट दूर

IND vs SL 4th day : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये सध्या दुसऱ्या कसोटीचा आज चौथा दिवस पार पडला, भारताच्या संघाने या सामन्यामध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे. आजच्या दिनी टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी कमालीची गोलंदाजी केली आहे. आजच्या सामन्यात झालेल्या खेळानंतर टीम इंडिया आता विजयापासून फक्त 4 विकेट्स दूर आहे. चौथ्या दिनाच्या खेळाची सुरुवात ही कमालीची झाली, टीम इंडियाने पहिल्या इनिंगमध्ये 290 धावांवर सर्वबाद केले आणि फोलोऑनसाठी खेळ सुरु झाला. चौथ्या दिनी दुसऱ्या डावामध्ये श्रीलंकेच्या संघाने 6 विकेट्स गमावून 229 धावा केल्या आहेत, चौथ्या दिनाच्या शेवटी श्रीलंकेच्या संघाने आता या सामन्यामध्ये 16 धावांची आघाडी घेतली आहे.
चौथ्या दिनाचा शेवटच्या सत्रामध्ये खेळ खराब झाला आणि त्याचे कारण म्हणजेच खराब वातावरण. अपुरा प्रकाश आणि पावसामुळे चौथ्या दिवशीचा खेळ वेळेपूर्वीच थांबवण्यात आला. दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा सोनल दिनुशा 7 धावांवर आणि केसरा नुवान्था 3 धावांवर खेळपट्टीवर होती. आता, पाचव्या आणि अंतिम दिवशी, भारतीय गोलंदाज श्रीलंकेच्या उर्वरित चार विकेट्स लवकरात लवकर घेऊन मालिका 2-0 ने जिंकण्याचा प्रयत्न करतील. दुसऱ्या सामन्याचा शेवटचा दिवस शिल्लक आहे, त्यामुळे टीम इंडियाचे लक्ष दुसऱ्या विजयावर असणार आहे. दुसऱ्या डावामध्ये टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी कमालीची कामगिरी केली होती. मानव सुथार संघासाठी 2 विकेट्स घेतले तर रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, सारांश जैन यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतला.
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सामन्यादरम्यान भारतीय संघाला काही चिंताजनक बातमीही मिळाली. सीमारेषेवर झेप घेताना वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज जखमी झाला. त्याला काही काळासाठी मैदान सोडावे लागले. मात्र, प्रथमोपचारानंतर तो मैदानावर परतल्याने दिलासा मिळाला. दुसऱ्या सत्रात सिराजने कमी धाव घेऊन गोलंदाजी केली. दरम्यान, तिसऱ्या दिवशी यष्टीरक्षण न केलेला ऋषभ पंत चौथ्या दिवशी यष्टीमागे पूर्णपणे सतर्क होता. दुपारी 4:37 वाजता जेव्हा पावसामुळे खेळ थांबवण्यात आला , तेव्हा भारताला विजयासाठी चार गडी बाद करण्याची गरज होती. आता, अंतिम दिवसाच्या सुरुवातीला, भारतीय संघ नव्या चेंडूने किंवा फिरकी गोलंदाजांच्या साहाय्याने श्रीलंकेच्या खालच्या फळीला उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करेल. हवामानाने साथ दिल्यास, भारत हा सामना जिंकून मालिकेत निर्भेळ यश मिळवण्याच्या तयारीत आहे.
Rain brings an early end to Day 4!— BCCI (@BCCI) August 26, 2026
Sri Lanka 229/6 in the 2nd innings, lead by 16 runs.
Scorecard https://t.co/r9FgXSdsMf#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/zpYEUDEU2Z
श्रीलंकेच्या डावातील मुख्य आकर्षण सोनल दिनुशाचे शतक होते. 85 धावांवर खेळत असताना, दिनुशाने सारांश जैनच्या गोलंदाजीवर एक षटकार आणि एक चौकार मारून आपली धावसंख्या 90 च्या पुढे नेली. त्यानंतर तिने प्रसिद्ध कृष्णाच्या गोलंदाजीवर पुल शॉट मारून आपले शतक पूर्ण केले. या मालिकेतील हे तिचे दुसरे शतक आहे. तथापि, तिचे झुंजार शतक संघाला फॉलो-ऑनपासून वाचवू शकले नाही.