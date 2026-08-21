/IND VS SL : दुसऱ्या टेस्ट सामन्यापूर्वी संघात बदल, अनकॅप्ड खेळाडूला मिळाली संघात संधी, कोण आहे नवखा खेळाडू?

IND VS SL 2nd test : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात आहे. या सीरिजमधील शेवटचा सामना हा 23 ऑगस्ट रोजी कोलंबोमध्ये खेळवला जाणार आहे. गॉलमध्ये पहिला सामना हा भारताने 165 धावांनी जिंकला. त्यामुळे सध्या भारतीय संघ हा सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडीवर आहे. तर यजमान श्रीलंकेला सीरिज बरोबरीत आणण्यासाठी शेवटचा टेस्ट सामना काहीही करून जिंकावा लागेल. दुखापतीच्या कारणामुळे श्रीलंका संघाचे दोन खेळाडू पहिल्या टेस्ट सामन्यानंतर बाहेर पडले होते. मात्र त्यानंतर संघात 2 खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे. हे दोन अनकॅप्ड खेळाडू असून ते संघात पदार्पण करू शकतात.
श्रीलंकेच्या संघात टॉप ऑर्डरमध्ये फलंदाज कामिल मिशा आणि ऑलराऊंडर सहान अराच्चिगे यांना सामील करण्यात आले आहे. दोघेही टेस्टमध्ये श्रीलंकेसाठी अनकॅप्ड खेळाडू आहेत. मात्र दोघांनी यापूर्वी व्हाईट बॉल क्रिकेटमध्ये श्रीलंकेकडून पदार्पण केलं आहे. भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात गॉल येथे झालेल्या पहिल्या टेस्ट सामन्यात श्रीलंकाचे हेड कोच गॅरी कस्टर्नने संघातील खेळाडूंच्या दुखापतीबाबत अपडेट दिलं होतं. त्याने सांगितलेलं की मेंडिसला हॅमस्ट्रिंग इंजरी झाली आहे. ज्यामुळे तो काहीवेळासाठी उपलब्ध नसेल. दिनेश चांदीमल सुद्धा पुढील सामन्यासाठी उपलब्ध नसेल. याशिवाय पथुम निसांकाची सुद्धा खेळण्याची शक्यता कमी आहे.
चांदीमलला पहिल्या टेस्टच्या चौथ्या दिवशी फिल्डिंग दरम्यान डोक्यावर आणि मानेला दुखापत झालेली. त्याच्या ऐवजी पसिंदु सूरियाबंदाराला सब्स्टिटयूड म्हणून घेण्यात आले. आता संघात सामील करण्यात आलेल्या ऑलराऊंडर सहान अराच्चिगेने सराव टेस्ट सामन्यात जबरदस्त प्रदर्शन केलं होतं. ज्यामुळे त्याला संघात संधी देण्यात आली. त्याने दुसऱ्या सामन्यात 127 धावा केल्या. भारता विरुद्धच्या दुसऱ्या टेस्ट सामन्यात त्याला संधी मिळते की नाही, हे पाहणे महत्वाचं ठरेल. जर त्याला प्लेईंग 11 मध्ये स्थान मिळाले, तर त्याचे टेस्टमध्येही पदार्पण होईल.
Injuries force Sri Lanka into changes for the second WTC27 Test against India in Colombo.ICC (ICC) August 21, 2026
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धनंजय डी सिल्वा (कर्णधार), लाहिरू उदारा, कामिल मिशारा, पसिंदु सोरियाबंदरा, कामिन्दु मेंडिस, सहान अराचिगे, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला, केशरा नुवंता, प्रभात जयसूर्या, मिलन रत्नायके, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो, विश्वा फर्नांडो.