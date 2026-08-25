/IND VS SL Test : दुसऱ्या दिवशी सुद्धा मैदानात हायव्होल्टेज ड्रामा, अंपायरच्या निर्णयावर भडकला श्रीलंका संघ

IND VS SL Test : भारत आणि श्रीलंका यांच्यात सुरु असलेल्या टेस्ट सीरिजमधील शेवटच्या सामन्यात दररोज काहीना काही ड्रामा पाहायला मिळतोय. पहिल्या दिवशी भारताचा ओपनर यशस्वी जयस्वाल आणि श्रीलंकेचा गोलंदाज असिथा फर्नांडो यांच्यात विकेट सेलिब्रेशनवरून राडा झाला होता. त्यासाठी दोघांना आयसीसीने शिक्षा सुद्धा सुनावली. तर दुसऱ्या दिवशी सुद्धा श्रीलंकेचे खेळाडू हे अंपायरशी भिडले, त्यांच्यात बाचाबाची झाली. त्याच झालं असं की मैदानात प्रकाश कमी होत असून सुद्धा मैदानातील अंपायरनी खेळ सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे यजमान श्रीलंका संघ यामुळे खूपच नाराज दिसला. या वादात श्रीलंकेला शेवटच्या काही ओव्हरमध्ये मोठा झटका बसला. श्रीलंकेचा फलंदाज प्रभात जयसूर्याची विकेट पडताच दुसऱ्या दिवसाचा खेळ थांबवण्यात आला. तेव्हा मैदानाबाहेर पडताना त्याने बॅट जोरात आपटली.
दुसऱ्या दिवशी ही श्रीलंकेची इनिंग सुरु झाल्यावर दुसऱ्या ओव्हरच्या ठीक आधी झाली. जेव्हा श्रीलंकेचा फलंदाज प्रभात जयसूर्या भारतीय स्पिनर मानव सुथार च्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी स्ट्राईक घ्यायला जात होता तेव्हा मैदानावर प्रकाश खूप कमी झालेला. मैदानावर उपस्थित असलेल्या दोन्ही अंपायरनी लाइट मीटरच्या प्रकाशाची तपासणी केली. पंचांनी असा निर्णय दिला की, जर भारताने वेगवान गोलंदाजांना गोलंदाजीवरून हटवून केवळ फिरकी गोलंदाजांकडून गोलंदाजी करवून घेतली, तरच खेळ सुरू ठेवता येईल. त्यानंतर, कर्णधार शुभमन गिलने मानव सुथारकडे चेंडू सोपवला.
Nightwatchman sent packing!Sony Sports Network (SonySportsNetwk) August 24, 2026
Manav Suthar strikes to pick up the wicket of Prabath Jayasuriya and wrap up the day on a high!
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अंपायरच्या या निर्णयामुळे श्रीलंकेचे फलंदाज प्रभात जयसूर्या आणि कामिल मिश्रा अजिबात सहमत नव्हते आणि त्यांनी याविषयी नाराजी मैदानातच जाही केली. मात्र तरीही अंपायरनी खेळ सुरु ठेवला आणि दिवसाच्या शेवटच्या बॉलवर मानवच्या बॉलवर जयसूर्या एलबीडब्ल्यू आउट झाला. तो पॅव्हेलियनमध्ये जात असताना अतिशय रागात दिसला आणि त्याने अंपायरकडे रागाने पाहत मैदानाबाहेर निघाला. त्याने ड्रेसिंगमध्ये जाऊन हातातील ग्लोज फेकले. प्रभात जयसूर्याची विकेट पडताच अंपायरनी स्टंप्सची घोषणा केली. दुसऱ्या दिवशीचा खेळ संपताना श्रीलंकेचा स्कोअर 8 धावांवर 2 विकेट अशी होती. भारताने केलेल्या मोठ्या स्कोअर पासून श्रीलंकेचा संघ हा अद्यावप अद्याप 495 धावांनी मागे होता. तर भारताचे गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णा आणि मानव सुथारने प्रत्येकी एक एक विकेट घेतल्या.