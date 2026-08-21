/दुसऱ्या महायुद्धामध्ये वापरण्यात आलेल्या मैदानावर खेळवला जाणार भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यातील दुसरा टेस्ट सामना, नेमका काय आहे इतिहास?

SSC Cricket Ground IND VS SL 2nd Test : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात 2 सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजचा दुसरा आणि शेवटचा सामना हा कोलंबोच्या सिंहली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंडवर खेळवला जाणार आहे. सिंहली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड हा श्रीलंकेच्या सर्वात खास आणि ऐतिहासिक क्रिकेट मैदानांमध्ये सर्वोच्च स्थानी आहे. या क्रिकेट ग्राउंडला अनेकदा श्रीलंकेचं लॉर्ड्स सुद्धा म्हटलं जातं. या मैदानात अनेक मोठ्या स्पर्धेचे फायनल सामने, आंतरराष्ट्रीय टेस्ट आणि वनडे सामने खेळवले गेले आहेत. त्यामुळे हे मैदानात क्रिकेटच्या विकासाचं महत्वाचं केंद्र राहिलंय.
सिंहली स्पोर्ट्स क्लबची स्थापना 19 व्या शतकाच्या शेवटाशी जोडलेली आहे. 1899 मध्ये रॉयल कॉलेज, सेंट थॉमस कॉलेज आणि वेस्ले कॉलेज यांच्या युवा विद्यार्थ्यांनी बनवलेल्या एका एकत्रित शालेय क्रिकेट संघाने त्या दरम्यान बलाढय कोल्ट्स क्रिकेट क्लबला एका धावाच्या अंतराने पराभूत केले. रोमांचक विजयानंतर खेळाडू आणि फॅन्सने एक ऑल सिंहली क्लब बनवण्याचा निर्णय घेतला. 1899 मध्ये सिंहालीज स्पोर्ट्स क्लबची अधिकृतपणे स्थापना झाली.
क्लबच्या सुरुवातीनंतर त्यांचं पाहिलं ठिकाण हे विक्टोरिया पार्क हे होतं, त्यानंतर आता त्याला विहार महादेवी पार्क म्हणून ओळखलं जातं. क्लबने विक्टोरिया पार्कमध्ये जमीन लीजवर घेतली. वाळूयुक्त जमीन आणि दालचिनीच्या झाडांनी वेढलेल्या या परिसरातच सुरुवातीच्या काळातील सरावाचे सरावसत्र आणि सामने होत असत. त्यानंतर 1952 मध्ये क्लबने कोलंबोमधील 'मेटलँड प्लेस' येथे सुमारे 20 एकर जमीन भाडेतत्त्वावर घेतली आणि तिथे आपले नवीन मुख्यालय उभारले.
मॅटलँड प्लसच्या ज्या जमिनीवरती आज हे सुंदर स्टेडियम बांधण्यात आलं आहे. त्याचा वापर दुसऱ्या महायुद्धात मित्र देशांच्या सेनेने त्यांच्या विमानांच्या उड्डाणासाठी केला होता. सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड फक्त एक मैदान नाही तर श्रीलंका क्रिकेट इतिहासाचा साक्षीदार सुद्धा आहे, अनेक वर्ष श्रीलंका क्रिकेटचं हेडक्वार्टर याच मैदानावर होतं. श्रीलंका प्रीमियर लीग आणि मोठ्या देशांतर्गत स्पर्धेच्या फायनल याच मैदानात आयोजित करण्यात आल्या. हे मैदानात जगभरातील क्रिकेटरच्या पसंतीचं असून त्यांच्या प्रतिभेची चांगली परीक्षा घेते.