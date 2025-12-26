English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • सलग तिसऱ्या सामन्यात श्रीलंकेला चारली धूळ, टीम इंडियाच्या महिला संघाची विजयी आघाडी

सलग तिसऱ्या सामन्यात श्रीलंकेला चारली धूळ, टीम इंडियाच्या महिला संघाची विजयी आघाडी

IND VS SL Womens : टीम इंडियाने श्रीलंकेचा 8 विकेट्सने पराभव केला असून यासह सीरिजमध्ये 3-0 ने आघाडी घेतली आहे. टीम इंडियाने सीरिजमध्ये सलग तिसऱ्यांदा श्रीलंकेला धूळ चारली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Dec 26, 2025, 10:04 PM IST
सलग तिसऱ्या सामन्यात श्रीलंकेला चारली धूळ, टीम इंडियाच्या महिला संघाची विजयी आघाडी
Photo Credit - Social Media

IND VS SL Womens : भारत विरुद्ध श्रीलंका (India VS Sri Lanka) यांच्या महिला संघांमध्ये पाच सामन्यांची टी 20 सीरिज खेळवली जात असून यातील तिसरा सामना शुक्रवार 26 डिसेंबर रोजी तिरुअनंतपुरम येथे खेळवण्यात आला. या सामन्यात टीम इंडियाने श्रीलंकेचा 8 विकेट्सने पराभव केला असून यासह सीरिजमध्ये 3-0 ने आघाडी घेतली आहे. टीम इंडियाने सीरिजमध्ये सलग तिसऱ्यांदा श्रीलंकेला धूळ चारली आहे. 

ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम तिरुवनंतपुरममध्ये 26 डिसेंबर रोजी भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात तिसरा टी 20 सामना खेळवला गेला. यात सुरुवातीला टीम इंडियाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे श्रीलंकेला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. श्रीलंकेच्या फलंदाजांना टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी मैदानात फार काळ टिकू दिलं नाही आणि 7 विकेट घेऊन 112 धावांवर रोखलं. श्रीलंकेकडून सर्वाधिक 27 धावा या इमेशा दुलानी हिने केल्या तर त्या खालोखाल हसिनी परेराने 25 धावा केल्या. तर इतर फलंदाज दोन अंकी धाव संख्या करण्यात सुद्धा अपयशी ठरले. यात भारताच्या रेणुका सिंहने 4 विकेट्स, दीप्ती शर्माने 3 विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे भारताला विजयासाठी केवळ 113 धावांचं आव्हान मिळालं. 

टीम इंडियासाठी विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्यात शेफाली वर्माने महत्वाची भूमिका बजावली. शेफालीने फक्त 42 बॉलमध्ये 79 धावांची खेळी केली. यात 11 चौकार आणि 3 षटकार ठोकले. तसेच हरमनप्रीत कौरने 21 तर जेमिमा रॉड्रिग्सने 9 धावा केल्या. तर स्मृती मंधाना ही 1 धाव करून बाद झाली. श्रीलंकेकडून कविशा दिलहारीने 2 विकेट घेतल्या. त्यामुळे टीम इंडियाने विजयाचं आव्हान 13.2 ओव्हरमध्येच 8 विकेट्स राखून पूर्ण केलं. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
team indiaCricket Newsind vs slmarathi newsIndia vs Sri Lanka

इतर बातम्या

Muncipal Election: संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवला जाणार पवार प...

महाराष्ट्र बातम्या