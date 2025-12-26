सलग तिसऱ्या सामन्यात श्रीलंकेला चारली धूळ, टीम इंडियाच्या महिला संघाची विजयी आघाडी

IND VS SL Womens : भारत विरुद्ध श्रीलंका (India VS Sri Lanka) यांच्या महिला संघांमध्ये पाच सामन्यांची टी 20 सीरिज खेळवली जात असून यातील तिसरा सामना शुक्रवार 26 डिसेंबर रोजी तिरुअनंतपुरम येथे खेळवण्यात आला. या सामन्यात टीम इंडियाने श्रीलंकेचा 8 विकेट्सने पराभव केला असून यासह सीरिजमध्ये 3-0 ने आघाडी घेतली आहे. टीम इंडियाने सीरिजमध्ये सलग तिसऱ्यांदा श्रीलंकेला धूळ चारली आहे.
ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम तिरुवनंतपुरममध्ये 26 डिसेंबर रोजी भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात तिसरा टी 20 सामना खेळवला गेला. यात सुरुवातीला टीम इंडियाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे श्रीलंकेला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. श्रीलंकेच्या फलंदाजांना टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी मैदानात फार काळ टिकू दिलं नाही आणि 7 विकेट घेऊन 112 धावांवर रोखलं. श्रीलंकेकडून सर्वाधिक 27 धावा या इमेशा दुलानी हिने केल्या तर त्या खालोखाल हसिनी परेराने 25 धावा केल्या. तर इतर फलंदाज दोन अंकी धाव संख्या करण्यात सुद्धा अपयशी ठरले. यात भारताच्या रेणुका सिंहने 4 विकेट्स, दीप्ती शर्माने 3 विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे भारताला विजयासाठी केवळ 113 धावांचं आव्हान मिळालं.
टीम इंडियासाठी विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्यात शेफाली वर्माने महत्वाची भूमिका बजावली. शेफालीने फक्त 42 बॉलमध्ये 79 धावांची खेळी केली. यात 11 चौकार आणि 3 षटकार ठोकले. तसेच हरमनप्रीत कौरने 21 तर जेमिमा रॉड्रिग्सने 9 धावा केल्या. तर स्मृती मंधाना ही 1 धाव करून बाद झाली. श्रीलंकेकडून कविशा दिलहारीने 2 विकेट घेतल्या. त्यामुळे टीम इंडियाने विजयाचं आव्हान 13.2 ओव्हरमध्येच 8 विकेट्स राखून पूर्ण केलं.