सलग पाचवा सामना जिंकून टीम इंडियाने श्रीलंकेला दिला क्लीन स्वीप, दीप्ती शर्माने रचला इतिहास

भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्या महिला संघामध्ये पाच सामन्यांची सीरिज खेळवण्यात आली. या सीरिजमधील शेवटचा सामना हा तिरुअनंतपुरम येथे 30 डिसेंबर रोजी खेळवण्यात आला. यात हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात टीम इंडियाने 15 धावांनी सामना जिंकला. यासह सलग टी 20 सीरिजमधला पाचवा सामना जिंकून श्रीलंकेला क्लीन स्वीप देत सीरिज विजय सुद्धा मिळवला. यात भारताची गोलंदाज दीप्ती शर्मा हिने जबरदस्त कामगिरी करून इतिहास रचला.
तिरुअनंतपुरम ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या भारत विरुद्ध श्रीलंका टी 20 सीरिजमधील पाचव्या सामन्यात श्रीलंकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडियाला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. टीम इंडियाने 175 धावा करून 7 विकेट गमावल्या. यात सर्वाधिक 68 धावा या हरमनप्रीत कौरने केल्या. तर त्याच्या खालोखाल अरुंधती रेड्डीने 27, अमरजोत कौरने 21 तर हरलीन देओलने 13 धावा केल्या. टीम इंडियाने श्रीलंकेला विजयासाठी 17६ धावांचे आव्हान दिले.
श्रीलंकेकडून विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी फलांफज मैदानात आले. यावेळी ओपनिंग फलंदाज हसिनी परेराने 65 तर इमेशा दुलानीने 50 धावांची आणि रश्मिका सेवांडीने 14 धावांची खेळी केली. मात्र इतर कोणतेही फलंदाज श्रीलंकेसाठी चांगली कामगिरी करू शकले नाही. भारताकडून दीप्ती शर्मा, अरुंधती रेड्डी, स्नेह राणा, वैष्णवी शर्मा, अमनजोत कौर आणि श्री चरणी यांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतली.
अरुंधती रेड्डीने श्रीलंकेला पहिला धक्का सुरुवातीलाच दिला, त्यानंतर 12 व्या ओव्हरपर्यंत भारतीय गोलंदाज विकेटसाठी खूप झगडत होते. त्यानंतर अमनजोत कौरने भारतासाठी अजून एक विकेट घेतली. त्यानंतर एक एक करून भारतीय गोलंदाजांनी विकेट घ्यायला सुरुवात झाली. दरम्यान भारताची गोलंदाज दीप्ति शर्माने एक विकेट घेऊन इतिहास रचला. कारण ती महिला टी 20आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारी गोलंदाज बनली आहे. तिच्या 152 विकेटने आता ऑस्ट्रेलियाच्या मेगन शटचा 151 विकेटचा विश्वविक्रम मोडला आहे.