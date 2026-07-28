/श्रीलंकेविरुद्ध मालिकेत कोण IN, कोण OUT? भारताच्या अनुभवी खेळाडूची संघात एन्ट्री, वाचा सविस्तर

भारताचा संघ झिम्बाव्बेविरुद्ध झालेल्या मालिकेनंतर आता काही दिवस विश्रांती करणार आहे. टीम इंडियाची पराभवाची साखळी ही झिम्बाव्बेविरुद्ध मालिकेत मोडली आहे, झिम्बाव्बेविरुद्ध मालिकेत विजय मिळवल्यानंतर टीम इंडियाने आता रॅंकिंगमध्ये पुन्हा पहिले स्थान नावावर केले आहे. आता भारताच्या संघाची पुढील मालिका सुरु व्हायला काही दिवस शिल्लक आहेत टीम इंडियासाठी ही मालिका फार महत्वाची आहे. 15 ऑगस्टपासून टीम इंडियाची कसोटी मालिका सुरु होणार आहे या मालिकेसाठी टीम इंडिया श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार आहे. बीसीसीआयने श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे, यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
अफगाणिस्तानविरुद्ध झालेल्या सामन्यात अनेक खेळाडूंना वगळण्यात आले होते. आता मागील कसोटी मालिकेच्या तुलनेत चार खेळाडू संघात परतले आहेत, तर तिघांना वगळण्यात आले आहे. रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा आणि सारांश जैन यांचा संघात समावेश झाला आहे, तर वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी आणि हर्ष दुबे यांना संघातून वगळण्यात आले आहेत. विदर्भाकडून खेळणारा हर्ष दुबे हा देखील सारांश जैनप्रमाणेच फिरकी गोलंदाजी करणारा अष्टपैलू खेळाडू आहे. केवळ एका मालिकेनंतर त्याला संघातून वगळण्याचे कारण सध्या अज्ञात आहे.
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शुभमन गिल भारतीय संघाचा कर्णधार असेल, तर केएल राहुलकडे टीम इंडियाचे उपकर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे. गोलंदाजांमध्ये जसप्रीत बुमराहच्या फिटनेसवर सध्या प्रश्नचिन्ह आहे, त्याच्याव्यतिरिक्त गुरनुर ब्रार, मोहम्मद सिराज हे गोलंदाजीमध्ये टीम इंडियाचे नेतृत्व करतील. फिरकी गोलंदाजांमध्ये रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार आणि सारांश जैन यांच्याकडे जबाबदारी असणार आहे.
शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, ऋषभ पंत (विकेटकिपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकिपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, गुरनुर ब्रार, सारांश जैन, मोहम्मद सिराज, देवदत्त पडिक्कल
#TeamIndia's squad for the -match Test Series against Sri Lanka announced— BCCI (@BCCI) July 28, 2026
Note: Washington Sundar was not available for selection for the first Test.
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