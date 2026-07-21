श्रीलंकेविरुद्ध कसोटी मालिकेत टीम इंडियाचे दोन अनुभवी खेळाडू संघात परतणार! 'हा' खेळाडू संघाबाहेर असणार?

भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये मालिका झाल्यानंतर आता टीम इंडिया झिम्बाव्बे दौऱ्यावर जाणार आहे. मागील तीन मालिकेत टीम इंडियाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यानंतर टीम इंडिया श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार आहे, ही श्रीलंकेविरुद्ध मालिका भारतीय संघासाठी महत्वाची असणार आहे. जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप 2025-27 चा ही मालिका एक भाग असणार आहे, त्यामुळे भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. ही मालिका 15 ऑगस्ट रोजी गॉल येथे सुरू होईल आणि बीसीसीआय लवकरच भारतीय संघाची घोषणा करेल अशी अपेक्षा आहे. आता या मालिकेआधी भारताच्या संघाची घोषणा करण्याआधी टीम इंडियासाठी महत्वाची बातमी समोर आली आहे.
गेल्या महिन्यात अफगाणिस्तानविरुद्ध एकमेव कसोटी खेळलेल्या भारतीय संघात एक बदल अपेक्षित असून, दोन अनुभवी खेळाडूंचे पुनरागमन होऊ शकते. त्याआधी, शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ चार दिवसांचा सराव सामना खेळेल. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृतानुसार अजित आगरकर याच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती आठवड्यामध्ये भारतीय संघाची घोषणा करु शकते. इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान आता बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्याची बैठक होणार आहे, त्याआधी अनौपचारिक चर्चा झाली होती आणि लवकरच एक औपचारिक बैठक होणार आहे. भारताचा संघ श्रीलंकेमध्ये होणाऱ्या कसोटी मालिकेसाठी 4 ऑगस्टला श्रीलंकेला रवाना होणार असे म्हटले जात आहे.
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भारताचे अनुभवी गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आणि टीम इंडियाचा ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा यांचे श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी संघात पुनरागमन जवळपास निश्चित आहे असा दावा केला जात आहे. नुकत्याच झालेल्या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्यात संघाचा भाग नव्हते, आता त्या दोघांनाही भारतीय कसोटी संघाच पुन्हा स्थान मिळणार असा दावा केला जात आहे. इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या एकदिवसीय मालिकेत जसप्रीत बुमराह हा भारतीय संघाचा भाग होता, तर आयपीएलनंतर रविंद्र जडेजा हा एकदिवसीय संघाबाहेर आहे त्याने टीम इंडियासाठी एकही सामना खेळलेला नाही.
शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, मानव सुथार, देवदत्त पडिक्कल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर/हर्ष दुबे, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार आणि प्रसिद्ध कृष्णा.