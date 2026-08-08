IND vs SL : भारताच्या संघाला मोठा धक्का, 'हा' खेळाडू श्रीलंका कसोटी मालिकेतून बाहेर

भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये कसोटी मालिका होण्याआधी टीम इंडिया सराव सामना खेळत आहे. मालिका सुरु होण्याआधी टीम इंडियाला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. भारताचा युवा खेळाडू साई सुदर्शन हा दुखापतीमुळे श्रीलंकाविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेमधून बाहेर झाला आहे. मालिकेमधून दुखापतीमुळे अनेक मोठे खेळाडू बाहेर झाले आहेत, शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या संघात अनेक नव्या खेळाडूंचा समावेश करावा लागला आहे. आता भारतीय संघात मोठी अपडेट समोर आली आहे की, भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये होणाऱ्या कसोटी मालिकेमधून साई सुदर्शन हा बाहेर झाला आहे.
वृतांनी दिलेल्या माहितीनुसार साई सुदर्शनच्या उजव्या पायाला स्ट्रेस फ्रॅक्चर झाले आहे. त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असून त्याने फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणाचा सराव सुरू केला आहे. तथापि, त्याला अजूनही काही समस्या आहेत, ज्यामुळे तो मालिकेत सहभागी होऊ शकणार नाही. सुदर्शनच्या आधी, टीम इंडियाचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह देखील दुखापतीमुळे संघाबाहेर झाला होता. दोन्ही खेळाडूंची श्रीलंका दौऱ्यासाठी निवड झाली होती, परंतु त्यांची तंदुरुस्ती अनिश्चित होती. टीम इंडियामध्ये सुदर्शनची जागा कोण घेणार हे पाहणे बाकी आहे. यासंदर्भात अजूनपर्यत बीसीसीआयने कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
हे ही वाचा
सुदर्शनच्या पायाच्या बोटाला किरकोळ दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो भारतीय संघासोबत श्रीलंकेला जाऊ शकला नाही आणि बंगळूरु येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये त्याच्यावर पुनर्वसन उपचार सुरू होते. त्याच्या तंदुरुस्तीवर सतत लक्ष ठेवले जात होते. सुरुवातीला अशी आशा होती की, सुदर्शन श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी वेळेत पूर्णपणे तंदुरुस्त होईल. त्याने फलंदाजीचा सरावही सुरू केला होता, पण अखेरीस, कसोटी मालिकेसाठी त्याची तंदुरुस्ती पुरेशी नव्हती.
तो नेटमध्ये 75 मिनिटे फलंदाजी करू शकला आहे आणि शारीरिक तंदुरुस्तीच्या सरावादरम्यान ताशी 24 किलोमीटर वेगाने धावलाही आहे. तथापि, अहवालात एक चिंतेची बाब समोर आली आहे: त्याच्या दुखापत झालेल्या पायाच्या बोटात त्याला वेदना होतच आहेत. कौशल्याचा सराव किंवा धावल्यानंतर वेदना किती काळ टिकतात, यातही तफावत दिसून आली आहे. त्यामुळे, त्याला पूर्णपणे तंदुरुस्त घोषित करण्यापूर्वी, प्रशंसनीय समितीला त्याच्या प्रतिसादाचे अधिक मूल्यांकन करायचे आहे. सलग दोन दिवस त्याच्याकडून फलंदाजी, धावणे आणि क्षेत्ररक्षणाची विस्तारित सत्रे करून घेण्याची योजना आहे, त्यानंतर त्याच्या पुढील प्रगती निश्चित करण्यासाठी एमआरआय स्कॅन केला जाईल.