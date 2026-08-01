/IND vs SL : श्रीलंकेविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेच्या सराव सामन्यात मोठा बदल, बीसीसीआयचा निर्णय

भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये कसोटी मालिका होणार आहे, टीम इंडियासाठी ही मालिका महत्वाची आहे. भारतासाठी ही मालिका महत्वाची असल्यामुळे, मालिकेच्या दोन सामन्याआधी या मालिकेच्या आधी एक सराव सामना दोन्ही संघामध्ये खेळवला जाणार आहे. भारताचा संघ आता श्रीलंका दौऱ्यासाठी रवाना होणार आहे आणि त्यानंतर टीम इंडिया श्रीलंकेविरुद्ध दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे. भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये 15 ऑगस्टपासून या मालिकेच्या पहिल्या सामन्याला सुरुवात होणार आहे. आता मालिका होण्याआधी श्रीलंकेच्या स्थानिक प्लेइंग इलेव्हन यांच्यात एक सराव सामना खेळला जाईल. तथापि, या सामन्यात बदल करण्यात आला आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये मालिकेच्या आधी होणाऱ्या सराव सामना हा एक दिवसाने कमी करण्यात आला आहे. मूळतः चार दिवसांत खेळवला जाणार असलेला हा सामना आता केवळ तीन दिवसांत पूर्ण केला जाईल. भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील हा सामना 7 ऑगस्ट रोजी सुरू होऊन 9 ऑगस्ट रोजी संपेल अशी माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे भारताचा संघ हा या सामन्यासाठी श्रीलंका दौऱ्यावर निघणार आहे, तर सराव सामना झाल्यानंतर भारतीय खेळाडूंना काही काळ सराव करण्याचा वेळ मिळेल.
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बीसीसीआयने निवेदनामध्ये सांगितले होते की, "मालिकेपूर्वी संघ 7 ऑगस्टपासून कोलंबोमध्ये चार दिवसीय सराव सामना खेळेल." क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, आता असे समोर आले आहे की, बीसीसीआय आणि भारतीय संघ व्यवस्थापनासह सर्व संबंधित पक्षांना या बदलाची माहिती देण्यात आली आहे. हा सामना कोलंबोमधील एसएससी स्टेडियमजवळ असलेल्या एनसीसी मैदानावर खेळला जाईल. टीम इंडियासाठी ही मालिका करो या मरो मालिका असणार आहे, त्यामुळे भारताच्या संघाची ही मालिका जागतिक कसोटी सायकलच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. आता भारताच्या संघाच्या कामगिरीवर सर्वांची नजर असणार आहे.
भारतीय कसोटी संघाने शेवटचा कसोटी सामना जूनमध्ये खेळला होता. सध्याच्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (WTC) चक्राचा भाग असलेल्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी शुभमन गिलच्या संघाच्या तयारीचा हा सामना एक महत्त्वाचा भाग मानला जात होता. सामना लहान करण्यामागील कारण उघड करण्यात आलेले नाही, परंतु बीसीसीआय आणि भारतीय संघ व्यवस्थापनातील अनेक सूत्रांनी या बदलाची पुष्टी केली आहे. भारतीय संघ 4 ऑगस्ट रोजी कोलंबोसाठी रवाना होईल. ही दोन कसोटी सामन्यांची मालिका जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा भाग आहे. पहिला कसोटी सामना 15 ते 19 ऑगस्ट दरम्यान गॉलमध्ये, तर दुसरा कसोटी सामना 23 ते 27 ऑगस्ट दरम्यान कोलंबो (एसएससी) येथे खेळला जाईल. या मालिकेच्या तयारीसाठी भारत 7 ऑगस्टपासून चार दिवसांचा सराव सामनाही खेळणार आहे.