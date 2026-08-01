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IND vs SL : श्रीलंकेविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेच्या सराव सामन्यात मोठा बदल, बीसीसीआयचा निर्णय

भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये 15 ऑगस्टपासून या मालिकेच्या पहिल्या सामन्याला सुरुवात होणार आहे. आता मालिका होण्याआधी श्रीलंकेच्या स्थानिक प्लेइंग इलेव्हन यांच्यात एक सराव सामना खेळला जाईल. तथापि, या सामन्यात बदल करण्यात आला आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 01, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:21 PM IST
IND vs SL : श्रीलंकेविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेच्या सराव सामन्यात मोठा बदल, बीसीसीआयचा निर्णय
Image Credit: श्रीलंकेविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेच्या सराव सामन्यात मोठा बदल (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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