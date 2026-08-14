IND vs SL 1st Test : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये कसोटी मालिकेला सुरुवात होणार आहे, या मालिकेचा पहिला सामना आता काही तासांमध्ये सुरु होणार आहे. मागील अनेक दिवसांपासून क्रिकेट चाहते या सामन्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सराव सामना झाल्यानंतर भारताचा संघ हा श्रीलंकेमध्ये मागील काही दिवसांपासून कसोटी मालिकेसाठी कसून सराव करत आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारताचा संघ या मालिकेला सुरुवात करेल अनेक युवा खेळाडू संघामध्ये आहेत, सराव सामन्यात भारताची कमालीची कामगिरी पाहायला मिळाली आता टीम इंडियाचा पहिला कसोटी सामना भारतीय चाहत्यांना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती वाचा.
भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये पहिला कसोटी सामन्याला सुरुवात होणार आहे, हा सामना 15 ऑगस्ट रोजी सुरु होणार आहे. हा सामना 19 ऑगस्टपर्यत सुरु असणार आहे, हा सामना भारतीय वेळेनुसार 10.00 वाजता सुरु होणार आहे. सामना सुरु होण्याच्या अर्ध्या तासाआधी 9.30 मिनिटांनी या सामन्याचे नाणेफेक होईल. 9.30 मिनिटांनी भारताचा कर्णधार शुभमन गिल आणि श्रीलंकेचा कर्णधार धनंजय डी सिल्वा मैदानामध्ये उतरतील. गॉल आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हवामान अनुकुल असल्यास सामना 5.00 किंवा 5.30 पर्यत सुरु असेल.
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भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेचे मीडिया हक्क सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्ककडे आहेत. भारतीय चाहते भारत विरुद्ध श्रीलंका पहिला कसोटी सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनल्सवर थेट पाहू शकतात. भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिल्या कसोटी सामन्याचे ऑनलाइन थेट प्रक्षेपण SonyLIV वर उपलब्ध असेल. चाहते हा सामना मोबाइल, वेबसाइट किंवा ॲपद्वारे थेट पाहू शकतात. मात्र, यासाठी सबस्क्रिप्शनची आवश्यकता असू शकते. जर तुम्हाला सामना मोफत पाहायचा असेल, तर तुम्ही भारत-श्रीलंका कसोटी सामना डीडी स्पोर्ट्सवर थेट पाहू शकता. डीडी स्पोर्ट्स डीडी फ्री डिशवरही उपलब्ध असेल.
भारताचा संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, केएल राहुल (उपकर्णधार), ऋषभ पंत (विकेटकिपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, ध्रुव जुरेल (विकेटकिपर), प्रसीध्द कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी आणि सरफराज खान