/IND vs SL : केएल राहुलने सोडलेल्या एका कॅचने वाढवले भारतीय संघाच्या डोक्यावर धावांचे ओझे!

भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये सराव सामन्याला आजपासून सुरुवात झाली आहे या सामन्याच्या पहिला दिवस आज पार पडला. या पहिल्याच दिवशी श्रीलंकेच्या संघाने भारतासमोर धावांचा डोंगर उभा केला आहे. भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवली जाणार आहे ही मालिका दोन्ही संघासाठी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशीप फायनलच्या दृष्टीने महत्वाची असणार आहे. भारताचा संघाचा आज सराव सामन्याचा पहिला दिवस झाला या सामन्यात टीम इंडियाच्या गोलंदाजीमध्ये अनेक युवा खेळाडू आणि अनुभवी खेळाडूंची गोलंदाजी पाहायला मिळाली. या सामन्यात टीम इंडियाचा फलंदाज केएल राहुलने कॅच सोडला आणि त्याची किंमत संपूर्ण संघाला मोजावी लागली.
पहिल्या सत्रादरम्यान, कुलदीप यादव 26 वे षटक टाकत होता. रविंदू रसंथाने चौथ्या चेंडूवर फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू त्याच्या बॅटची कड घेऊन स्लिपमध्ये क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या केएल राहुलच्या हातात गेला. मात्र, राहुलने एक सोपा झेल सोडला. दुपारच्या जेवणानंतर, देवदत्त पडिक्कलनेही रवींद्र जडेजाच्या गोलंदाजीवर एक सोपा झेल सोडला. यापूर्वी, भारतीय संघाने आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यांवर अनेक झेल सोडले होते, ज्यामुळे संघाला मोठी नामुष्की सहन करावी लागली होती. आता, झेल सोडण्याचा हाच प्रकार श्रीलंकेतही सुरू आहे. त्यामुळे, भारतीय संघाला ही चूक सुधारावी लागेल.
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मालिकेपूर्वी भारतीय संघ आणि श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हन यांच्यात एक सराव सामना खेळला जात आहे. या सामन्यात श्रीलंकेच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला यावेळी श्रीलंकेच्या कर्णधाराने सांगितले की मैदान फलंदाजीसाठी चांगले आहे आणि त्यामुळे आम्ही पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामना सुरु झाल्यानंतर आणि पहिल्या दिनाचा खेळ संपल्यानंतर फलंदाजीची खेळपट्टी आहे हे दिसून आले. श्रीलंकेच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत पहिल्या दिवशी 8 विकेट्स गमावून 363 धावा केल्या आहेत. या सामना तीन दिवसांचा होणार आहे.
Kl Rahul dropped a sitter in slip , during warm up game against sri lanka pic.twitter.com/8izxlMk7zK— Ansh (@159atsydney_) August 7, 2026
भारतीय संघाच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर मानव सुथार संघाला 2 विकेट्स मिळवून दिले. तर भारताचा अनुभवी गोलंदाज रविद्र जडेजाने संघात दमदार कमबॅक केला आणि टीम इंडियाला दोन महत्वाचे विकेट्स मिळवून दिले. तर संघाच्या मिस्ट्री स्पिनर कुलदीप यादवने देखील संघाला दोन विकेट्स मिळवून दिले, त्याचबरोबर गुरनुर ब्रारने देखील संघाला 1 विकेट मिळवून दिला.