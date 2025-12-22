English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
श्रीलंकेने पहिल्या इनिंगमध्ये 121 धावा करून टीम इंडियाला विजयासाठी 122 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान भारताने 8 विकेट राखून पूर्ण केलं. दरम्यान भारताची उपकर्णधार स्मृती मंधानाने फलंदाजीत चांगली कामगिरी करत एक माईलस्टोन सुद्धा गाठला. 

पूजा पवार | Updated: Dec 22, 2025, 07:34 AM IST
लग्न मोडल्यावर स्मृती मंधानाचा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना, भारतासाठी किती धावांची खेळी केली?
(Photo Credit - Social Media)

IND VS SL : भारत विरुद्ध श्रीलंका (IND VS SL) यांच्या महिला क्रिकेट संघांमध्ये रविवार 21 डिसेंबर रोजी 5 सामान्यांच्या टी 20 सीरिजचा पहिला सामना खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडियाने 8 विकेट्स राखून श्रीलंकेवर जोरदार विजय मिळवला. श्रीलंकेने पहिल्या इनिंगमध्ये 121 धावा करून टीम इंडियाला विजयासाठी 122 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान भारताने 8 विकेट राखून पूर्ण केलं. यादरम्यान भारताकडून जेमिमा रॉड्रिग्सने (Jemimah Rodrigues) नाबाद 69 धावांची खेळी केली. मात्र सामन्यादरम्यान सर्वांचं लक्ष हे स्मृती मंधानाकडे (Smriti Mandhana) होतं. पूर्व बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल सोबत लग्न मोडल्यानंतर मागचे काही दिवस स्मृतीसाठी खूप कठीण राहिले. मात्र या सगळ्यानंतर तिने पुन्हा भारतासाठी मैदानात कमबॅक केलं, आणि चांगली खेळी केली. 

विशाखापट्टणमच्या स्टेडियमवर रविवारी भारत विरुद्ध श्रीलंका टी 20 सीरिजचा पहिला सामना खेळवला गेला. या सामन्यात भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि श्रीलंकेला प्रथम फलंदाजीचं आव्हान मिळालं. श्रीलंकेकडून विश्मी गुणरत्ने हिने सर्वाधिक ३६ धावांची खेळी केली. तर हर्षिता मडावीने 21, हसिनी परेराने 20, चामरी अठपथने 15 धावांची खेळी केली. टीम इंडियाच्या गोलंदाजी समोर श्रीलंका 20 ओव्हरमध्ये ६ विकेट्स गमावून फक्त 121 धावा करू शकली. यात भारताकडून क्रांती गौड, अरुंधती रेड्डी, श्री चरणी इत्यादींनी प्रत्येकी ३ विकेट घेतल्या, तर श्रीलंकेच्या तीन फलंदाजांना रन आउट करण्यात टीम इंडियाला यश आले. 

श्रीलंकेने विजयासाठी 122 धावांचं आव्हान दिल्यावर टीम इंडियाकडून स्मृती मंधाना आणि शेफाली वर्मा यांची जोडी मैदानात उतरली. स्मृती मंधानाने या सामन्यात 25 बॉलमध्ये 25 धावा केल्या. दरम्यान तिने 4 चौकार लगावले. स्मृती मंधाना हिने श्रीलंका विरुद्ध 25 धावा केल्या आणि यासह ती महिला टी 20 क्रिकेटमध्ये 4000 धावांचा टप्पा गाठणारी पहिली भारतीय खेळाडू आणि जगातील दुसरी महिला क्रिकेटर ठरली.   जेमिमा रॉड्रिग्सने पुन्हा एकदा भारतासाठी मोठी खेळी केली. जेमिमाने 44 बॉलमध्ये 69 धावा केल्या. तर हरमनप्रीत कौरने 15 धावा केल्या. टीम इंडियाने 14.4 ओव्हरमध्येच विजयाचं आव्हानपूर्ण केलं. 

स्मृती- पलाश चं लग्न मोडलं : 

23  नोव्हेंबर रोजी भारताची उपकर्णधार स्मृती मंधाना आणि म्युझिक कम्पोजर पलाश मुच्छल या दोघांचं लग्न पार पडणार होतं. मात्र त्यादिवशी स्मृतीच्या वडिलांची तब्येत ठीक नसल्याने ते रद्द करण्यात आलं आणि पुढे ढकलण्यात आल्याचं सांगितलं गेलं. मात्र काही दिवसांनी स्मृती आणि पलाशने त्यांचं लग्न रद्द झाल्याचं जाहीर करत सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली. हा काळ स्मृतीसाठी खूप आव्हानात्मक होता. दरम्यान टीम इंडियाच्या खेळाडू आणि खास मैत्रीण जेमिमा रॉड्रिग्स सुद्धा या काळात स्मृती सोबत राहिली. लग्न मोडल्यानंतर स्मृतीचा रविवारी पहिलाच आंतरराष्ट्रीय सामना होता, त्यामुळे या सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष होते. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे.

