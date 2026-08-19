/IND vs SL : टीम इंडियाचा मोठा विजय, श्रीलंकेच्या घरच्या मैदानावर 165 धावांनी केले पराभूत!

Team india defeated Sri Lanka by 165 runs : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये पहिला कसोटी सामना पार पडला, यामध्ये सामना झाला या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने श्रीलंकेला त्यांच्या घरच्या मैदानावर 165 धावांनी पराभूत केले. या विजयासह भारताच्या संघाला वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप फायनलमध्ये मोठा फायदा होणार आहे. भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये भारताच्या संघाने कमालीचा खेळ दाखवला. कौतुकास्पद बाब म्हणजेच टीम इंडियाचा युवा फिरकी गोलंदाज मानव सुथार याने संघासाठी 10 विकेट्स पहिल्या कसोटी सामन्यामध्ये घेतले. आता भारताचा संघाने या सामन्यात कशी कामगिरी केली या सामन्याचा संपूर्ण अहवाल सविस्तर वाचा.
भारत विरुद्ध श्रीलंका सामन्याबद्दल सविस्तर सांगायचे झाले तर टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिल याने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत पहिल्याच डावात 462 धावा केल्या. तर श्रीलंकेच्या संघाने प्रत्युत्तरात श्रीलंकेच्या संघाला 284 धावा केल्या, पहिल्या डावामध्ये देवदत्त पडिक्कलने संघासाठी 167 धावा केल्या तर केएल राहुलने संघासाठी 82 धावा केल्या. टीम इंडियाच्या पहिल्या डावातील गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर मानव सुथारने संघासाठी पहिल्या डावामध्ये 4 विकेट्स संघासाठी घेतले तर रविंद्र जडेजाने संघासाठी 3 विकेट्स संघाला मिळवून दिले.
A clinical victory for #TeamIndia in the Galle Test.— BCCI (@BCCI) August 19, 2026
Manav Suthar's 6 wicket haul in the second innings, guides India to a 165 run win over Sri Lanka.
Scorecard - https://t.co/M9LVyCAp8y #SLvIND pic.twitter.com/QxAhFQGZke
दुसऱ्या डावामध्ये भारताच्या संघाने जलद फलंदाजी करण्याच्या इराद्यात लवकर विकेट गमावली आणि दुसऱ्या डावामध्ये टीम इंडियाने 193 धावा केल्या. तर श्रीलंकेच्या संघाने दुसऱ्या डावामध्ये फलंदाजी केली पण लक्ष्य त्यांच्यासमोर मोठे होते. श्रीलंकेचा संघ दुसऱ्या डावामध्ये 206 धावांवर सर्वबाद झाला. या सामन्याच्या दुसऱ्या डावामध्ये रिषभ पंतने 66 धावांची खेळी खेळली, तर देवदत्त पडिक्कल याने संघासाठी 44 धावा केल्या. या सामन्याता हिरो युवा खेळाडू मानव सुथार ठरला. त्याने दुसऱ्या डावामध्ये संघासाठी 6 विकेट्स घेतले आणि या सामन्यात सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज ठरला.
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श्रीलंकेच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर सोनलने संघासाठी शतक ठोकले होते, त्याने दुसऱ्या डावामध्ये देखील 84 धावांची कमालीची खेळी खेळली. दुसऱ्या डावामध्ये मानव सुथारने एकाच षटकात तीन बळी घेत ही भागीदारी तोडली आणि श्रीलंकेला स्पर्धेतून बाहेर केले. सोनल 84 धावा करून बाद झाली. अखेरीस, मानव सुथारने श्रीलंकेचा शेवटचा बळी घेत भारताला 165 धावांनी विजय मिळवून दिला. या विजयासह भारतीय संघाने मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे.