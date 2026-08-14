/कोण IN कोण OUT? शुभमन गिलने प्लेइंग 11 वर सांगितले स्पष्ट, कुलदीप यादवचे स्थान धोक्यात...

IND vs SL Playing 11 : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये दोन सामन्यांची कसोटी मालिकेला काही तासात सुरुवात होणार आहे, या मालिकेचा पहिला सामना 15 ऑगस्टपासून सुरु होणार आहे. या सामन्याआधी भारताचा कर्णधार शुभमन गिल याने आता प्लेइंग 11 बद्दल पत्रकार परिषदेमध्ये भाष्य केले आहे. आता भारताचा संघामध्ये कोणत्या 11 खेळाडूंना प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळणार यासाठी सर्वच क्रिकेट चाहते उत्सुक आहेत. आता शुभमन गिलने टीम इंडियाच्या पहिल्या सामन्यातील प्लेइंग 11 मध्ये कोणाला संधी दिली जाणार आहे याबद्दल सांगितले आहे. आता कोणाचे प्लेइंग 11 स्थान पक्के आहे आणि कोणता खेळाडू हा बेंचवर असेल यासंदर्भात आता तुम्हाला सविस्तर सांगणार आहोत.
भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने वेगवान गोलंदाजांबद्दल सांगितले आहे, की मोहम्मद सिराज हा वेगवान गोलंदाजीचे नेतृत्व करेल आणि त्याची साथ प्रसिद्ध कृष्णा देईल. शुभमन गिलने असेही सांगितले की, गुरनुर ब्रार आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांच्यामध्ये कोणाला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान द्यायचे आता निर्णय कठीण होता पण पहिल्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघात प्रसिद्ध कृष्णा हा संघाचा भाग असेल. श्रीलंकेमध्ये सराव सामन्यामध्ये पाहिले की फिरकी गोलंदाजांना चांगली मदत मिळत होती. त्यामुळे आता टीम इंडियामध्ये बऱ्याच महिन्यांनंतर कमबॅक करणारा रविंद्र जडेजा हा प्लेइंग 11 चा भाग असणार की नाही असा प्रश्न चाहत्यांना होता, यावर आता कर्णधाराने स्पष्ट सांगितले आहे.
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शुभमन गिलने रवींद्र जडेजा आणि मानव सुथार यांची अंतिम 11 मध्ये स्थान पक्के आहे असे सांगितले आहे. त्यामुळे असे दिसून येत आहे कुलदीप यादवचे स्थान धोक्यात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. जसप्रीत बुमराहच्या जागेवर घेतलेला गोलंदाज आकीब नबी प्लेइंग 11 च्या शर्यतीमधून बाहेर असल्याचे दिसत आहे. प्रसिद्ध कृष्णाच्या गोलंदाजीबद्दल गिलने कौतुक करताना म्हणाला की, प्रसिद्ध कृष्णा अलीकडे चांगली गोलंदाजी करत आहे, जसे आपण सराव सामन्यांमध्ये पाहिले. त्यामुळे, हा एक अवघड निर्णय आहे. बुमराह संघात नाही, पण ही कोणालातरी पुढे येण्याची संधी आहे.
The main goal is to play the World Test Championship Final#TeamIndia captain Shubman Gill talks about the progress of the team and the importance of the Sri Lanka Test series.#SLvIND | @ShubmanGill pic.twitter.com/qfSTwseB4d— BCCI (@BCCI) August 14, 2026
जागतिक कसोटी फायनलच्या शर्यतीबद्दल बोलताना शुभमन गिल म्हणाला की, "मी आता कर्णधार म्हणून माझ्या भूमिकेत स्थिरावलो आहे. जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम सामन्यातील स्थानासाठीच्या स्पर्धेत टिकून राहणे हे आमचे ध्येय आहे. त्यासाठी आम्हाला सहा किंवा सात कसोटी सामने जिंकावे लागतील. त्यामुळे आम्हाला येथून सुरुवात करायची आहे." तर आता भारत हा आगामी सामना भारताचा 600 वा कसोटी सामना खेळणार आहे.
भारताचा संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, ऋषभ पंत (विकेटकिपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकिपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसीध्द कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी आणि सरफराज खान