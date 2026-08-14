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कोण IN कोण OUT? शुभमन गिलने प्लेइंग 11 वर सांगितले स्पष्ट, कुलदीप यादवचे स्थान धोक्यात...

सामन्याआधी भारताचा कर्णधार शुभमन गिल याने आता प्लेइंग 11 बद्दल पत्रकार परिषदेमध्ये भाष्य केले आहे. आता शुभमन गिलने टीम इंडियाच्या पहिल्या सामन्यातील प्लेइंग 11 मध्ये कोणाला संधी दिली जाणार आहे याबद्दल सांगितले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 14, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:02 PM IST
कोण IN कोण OUT? शुभमन गिलने प्लेइंग 11 वर सांगितले स्पष्ट, कुलदीप यादवचे स्थान धोक्यात...
Image Credit: पहिल्या सामन्यात कशी असेल भारतीय संघाची प्लेइंग 11 (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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