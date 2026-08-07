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IND vs SL कसोटी सामने पाहण्यासाठी चाहत्यांना फ्री एन्ट्री, दोन्ही मॅच विना तिकीट पाहता येणार!

आता भारताविरुद्धच्या आगामी कसोटी मालिकेपूर्वी श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने चाहत्यांना एक मोठी बातमी दिली आहे. 15 ऑगस्टपासून गॉल येथे सुरू होणाऱ्या भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेदरम्यान क्रिकेट चाहत्यांना स्टेडियममध्ये मोफत प्रवेश दिला जाईल.

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 07, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:35 PM IST
IND vs SL कसोटी सामने पाहण्यासाठी चाहत्यांना फ्री एन्ट्री, दोन्ही मॅच विना तिकीट पाहता येणार!
Image Credit: भारत-श्रीलंका सामना कसोटी तिकीट (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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