/IND vs SL कसोटी सामने पाहण्यासाठी चाहत्यांना फ्री एन्ट्री, दोन्ही मॅच विना तिकीट पाहता येणार!

भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये सराव सामना खेळवला जात आहे, ही मालिका टीम इंडियासाठी महत्वाचा असणार आहे. पण त्याआधी दोन्ही संघांमध्ये सराव सामना खेळवला जात आहे. आता भारताच्या संघासाठी आजचा दिवस फार काही चांगला राहिला नाही त्याचे कारण म्हणजेच श्रीलंकेच्या फलंदाजांनी भारताविरुद्ध 300 हून अधिक धावा केल्या आहेत. आता क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे की, भारताविरुद्धच्या आगामी कसोटी मालिकेपूर्वी श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने चाहत्यांना एक मोठी बातमी दिली आहे. 15 ऑगस्टपासून गॉल येथे सुरू होणाऱ्या भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेदरम्यान क्रिकेट चाहत्यांना स्टेडियममध्ये मोफत प्रवेश दिला जाईल.
भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये पहिला कसोटी सामना हा गॉल स्टेडियममध्ये खेळवला जाणार आहे. तर दुसरा कसोटी सामना हा 23 ते 27 ऑगस्टदरम्यान खेळवला जाणार आहे. हा सामना कोलंबोमध्ये रंगणार आहे. या मालिकेपूर्वी भारत आणि श्रीलंका यांच्यात तीन दिवसीय सराव सामना खेळवला जात आहे. श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने एका प्रसिद्धीपत्रकात सांगितले आहे की, "भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील कसोटी मालिकेदरम्यान प्रेक्षकांना मोफत प्रवेश दिला जाईल, ज्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांना जागतिक दर्जाचे कसोटी क्रिकेट पाहण्याची संधी मिळणार आहे."
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श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने मोफत चाहत्यांना प्रवेश देण्यामागचे कारण म्हणजेच श्रीलंकेत कसोटी क्रिकेटला प्रेक्षक क्वचितच उपस्थित राहतात. भारतीय संघांनी यापूर्वीही रिकाम्या स्टेडियममध्ये सामने खेळले आहेत. मागील डिसेंबरमध्ये मायदेशात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या 0-2 च्या निराशाजनक पराभवानंतर जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपमधील भारताचा हा पहिलाच सामना असेल. पहिला सामना हा गॅाल स्टेडियमवर होणार आहे तर कोलंबोमध्ये दुसरा कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे.
भारताविरुद्धच्या तीन दिवसीय सराव सामन्याच्या पहिल्या दिवशी, श्रीलंकेने पहिल्या डावात आठ गडी गमावून 363 धावा केल्या. युवा श्रीलंकन फलंदाजांनी भारतीय गोलंदाजांवर दबाव टाकला, पण कुलदीप यादवच्या नेतृत्वाखालील फिरकी गोलंदाजांनी शेवटच्या सत्रात पुनरागमन केले. या सामन्याला प्रथम श्रेणीचा दर्जा नसल्यामुळे, प्रत्येक संघाला पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवशी प्रत्येकी 90 ओव्हर आणि शेवटच्या दिवशी 45 ओव्हर मिळतील. पहिल्या दिवशी, ऑफ-स्पिनर सारांश जैनने 11 ओव्हरमध्ये 54 धावा दिल्या, पण त्याला एकही बळी मिळाला नाही. कुलदीपने 18 ओव्हमध्ये 76 धावा देऊन दोन बळी घेतले, तर मानव सुतारने 11 षटकांत 30 धावा देऊन एक बळी घेतला. रवींद्र जडेजाने 15 षटकांत 64 धावा देऊन दोन बळी घेतले.