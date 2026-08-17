/ऋषभ पंतने फुकट घालवला DRS, गोलंदाजाने केली नव्हती अपील तरी कर्णधाराला तयार केलं, पाहा नेमकं काय घडलं?

Rishabh Pant IND VS SL Test : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्या दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिला सामना हा गॉल आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवला जात असून सोमवारी या सामन्याचा तिसरा दिवस आहे. या सामन्यात टीम इंडियाने पहिल्या इनिंगमध्ये फलंदाजी करून 462 धावांचा डोंगर रचला. यानंतर श्रीलंकेच्या फलंदाजीची सुरुवात खराब करण्यात टीम इंडियाच्या गोलंदाजांना यश आले. भारतीय गोलंदाजांनी श्रीलंकेच्या पहिल्या इनिंगमध्ये 90 धावांवर 5 विकेट घेतल्या. मात्र यानंतर टीम इंडियाला सहाव्या विकेटसाठी खूप वेळ वाट पाहावी लागली. लंच ब्रेकनंतर श्रीलंकेविरुद्धच्या गॉल टेस्ट सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी, भारतीय संघाचा विकेटकिपर ऋषभ पंत याच्याकडून एक ब्लंडर झाला.
लंच ब्रेकनंतर भारतीय संघ जेव्हा गोलंदाजीसाठी परतला, तेव्हा मानव सुथारने एका टोकाकडून प्रभावी गोलंदाजी करण्यास सुरुवात केली. याच दरम्यान श्रीलंकेचा फलंदाज सोनल दिनुशा विरुद्ध विकेटच्या मागे ऋषभ पंतने बॅड पॅडची जोरदार अपील केली. मात्र या अपीलवर मानव सुथार रिएक्शन एकदम वेगळं होतं. कर्णधार शुभमन गिलला सुद्धा DRS घेण्याचा आग्रह ऋषभ पंतने केला.
दुसरीकडे गोलंदाज मानव सुथारला असं वाटलं नव्हतं की बॉल आणि बॅटचा काही संपर्क झालाय. त्यामुळे मानवने कॅचसाठी अपील सुद्धा केली नाही, पण तरीही ऋषभ पंतने शुभमन गिलला DRS साठी मनवंल.मात्र मैदानातील अंपायरने ही अपील मेनी केली नाही. तेव्हा टीम इंडियाने DRS घेतलं आणि कॅच अपील थर्ड अंपायरकडे गेली. तिसऱ्या पंचांनी व्हिडिओ रिप्ले बारकाईने तपासला आणि त्यांना असे आढळले की, बॅटच्या जवळून जाताना चेंडू पॅडला स्पर्श करून गेला होता. परिणामी, डीआरएस (DRS) अपील फेटाळण्यात आले. अशा प्रकारे, पंत यांच्या आग्रहामुळे भारतीय संघाने एक डीआरएस रिव्ह्यू गमावला.
Manav Suthar lures Chandimal into the edge, and Rishabh Pant makes no mistake behind the stumps!Sony Sports Network (SonySportsNetwk) August 17, 2026
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श्रीलंकेने लंच ब्रेकपर्यंत 100 धावांच्या आतच आपले पाच फलंदाज गमावले होते. या ब्रेकपूर्वी, मानव सुथारने भारतीय संघासाठी दोन विकेट मिळवली होती. तर रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव आणि मोहम्मद सिराज यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली होती. टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी फलंदाजीत जबरदस्त कामगिरी केली. देवदत्त पडिक्कलच्या 167 धावांच्या शतकी खेळीच्या जोरावर भारताने 462 धावा केल्या. पडिक्कलव्यतिरिक्त के. एल. राहुलनेही 82 धावांची दमदार खेळी केली, तर ध्रुव जुरेलने खालच्या फळीतून 51 धावांचे महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.