टीम इंडियाला मोठा झटका, श्रीलंके विरुद्ध टेस्ट सीरिजमधून बाहेर पडला 'हा' खेळाडू

Jasprit Bumrah : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात 15 ऑगस्ट पासून टेस्ट सीरिजला सुरुवात होणार आहे. मात्र याला जवळपास एक आठवडाच शिल्लक असताना टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह दोन्ही सामन्यांमधून बाहेर पडला आहे. एका प्रसिद्ध भारतीय वृत्तपत्राच्या रिपोर्टनुसार जसप्रीत बुमराह हा गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे त्रस्त आहे. तेव्हा हे पाहणं महत्वाचं ठरेल की त्याच्या ऐवजी आता कोणता खेळाडू रिप्लेसमेंट म्हणून संघाचा भाग बनतो. श्रीलंकेच्या गॉलमध्ये 15 ऑगस्ट पासून या टेस्ट सीरिजला सुरुवात होणार आहे.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या शेवटच्या टप्प्यात जसप्रीत बुमराहच्या गुडघ्याला दुखापत झाली होती. त्यानंतर बीसीसीआयच्या मेडिकल टीमने त्यांना इंजेक्शन घेण्यास सांगितलं. त्याने गेल्या महिन्यात ते नक्कीच घेतले होते; मात्र अपेक्षेप्रमाणे त्याची तंदुरुस्ती अजून पूर्णपणे पूर्ववत झालेली नाही. श्रीलंकेच्या दौऱ्यासाठीच्या संघात बुमराहचा समावेश करण्यात आला होता, परंतु त्याचा सहभाग हा त्याच्या तंदुरुस्तीवर अवलंबून होता.
जसप्रीत बुमराह हा दुसऱ्या टेस्ट सामान्यांपर्यंत फिट होईल अशी आशा व्यक्त केली जात होती. मात्र मेडिकल टीम त्याच्याबाबत कोणतीही रिस्क घेऊ इच्छित नाही. त्यामुळे पूर्णपणे ठीक होईपर्यंत त्यांना आराम करण्याचा सल्ला देण्यात आला. रिपोर्टनुसार बीसीसीआयचं म्हणणं आहे की यापूर्वी सुद्धा काही खेळाडूंना घाईत मैदानावर उतरवण्यात आलं आणि त्यांची दुखापत पुन्हा वाढली. जसप्रीत बुमराह हा भारताच्या सर्वात महत्वाच्या गोलंदाजांपैकी एक आहे. त्यामुळे टीम इंडियाला त्याच्याबाबत कोणतीही रिस्क घ्यायची नाहीये.
भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाला अशियन गेम्स, न्यूझीलंड दौरा आणि पुढील वर्षी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सामना खेळायचा आहे. त्यामुळे क्रिकेट बोर्डाला हवंय की बुमराहने पूर्णपणे फिट झाल्यावरच संघात पुनरागमन करावं. त्यामुळे मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़ आणि प्रसिद्ध कृष्णा बुमराहच्या जागी आकिब नबीचा संघात समावेश केला जाऊ शकतो.
भारत विरुद्ध श्रीलंका पहिली टेस्ट : 15 ते 19 ऑगस्ट - गाले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम
भारत विरुद्ध श्रीलंका दुसरी टेस्ट : 23 ते 27 ऑगस्ट - सिनामन गार्डन्स, कोलंबो