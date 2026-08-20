/भारत विरुद्ध श्रीलंका दुसऱ्या टेस्ट सामन्यातून दोन स्टार खेळाडू बाहेर, संघावर टांगती तलवार

IND VS SL Test : टीम इंडिया सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून येथे ते दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवत आहेत. भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात पहिला टेस्ट सामना पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाचा 165 धावांनी विजय झाला. त्यामुळे टीम इंडियाने यात 1-0 ने आघाडी घेतली. त्यामुळे आता श्रीलंकेला दुसरा टेस्ट सामना हा काहीही करून जिंकावा लागेल. मात्र दुसऱ्या सामन्यापूर्वी श्रीलंका संघाच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. श्रीलंका संघाचा स्टार विकेटकिपर फलंदाज कुसल मेंडिस आणि माजी कर्णधार दिनेश चांदीमल दुखापतीमुळे दुसऱ्या टेस्ट सामन्यातून बाहेर पडले आहेत. याशिवाय सलामी फलंदाज पथुम निसंकाच्या फिटनेसवर सुद्धा शंकेचे ढग आहेत. दोन्ही देशांमध्ये हा महत्वाचा सामना हा 23 ते 27 ऑगस्ट दरम्यान कोलंबो येथे सिंहली स्पोर्ट्स क्लबमध्ये खेळवला जाईल. श्रीलंका संघापुढील हे संकट भारतीय संघासाठी सीरिज क्लीन स्वीप करण्याची एक चांगली संधी ठरू शकते.
श्रीलंका क्रिकेट संघाला हा धक्का गॉल टेस्ट दरम्यान आणि त्याच्या ठीक आधी बसला. कुसल मेंडिस हा मागच्या महिन्यात लंका प्रीमियर लीगमध्ये खेळत असताना त्याला हॅमस्ट्रिंग इंजरी झाली. त्यामुळे तो पहिला टेस्ट सामना खेळू शकला नाही. तर अनुभवी फलंदाज दिनेश चांदीमलला डोक्याला बॉल लागल्याने चालू सामन्यातून मैदानातून बाहेर व्हावे लागले. संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गॅरी कर्स्टन यांनी अधिकृतपणे दुजोरा दिला आहे की, हे दोन प्रमुख खेळाडू दुसऱ्या कसोटी सामन्यासाठी उपलब्ध नसतील. कर्स्टन म्हणाले की, 'कुसल मेंडिसची हॅमस्ट्रिंगची दुखापत बरीच गंभीर आहे आणि त्यामुळे त्याला काही काळ खेळापासून दूर राहावे लागेल'. दिनेश चंडिमल देखील पुढील टेस्ट सामन्यासाठी निवडीसाठी उपलब्ध नसेल. अशा अनुभवी खेळाडूंची अनुपस्थिती हा निश्चितच आमच्यासाठी एक फटका आहे, परंतु त्याच वेळी युवा क्रिकेटपटूंना स्वतःला सिद्ध करण्याची ही एक उत्तम संधीही आहे. अनेक खेळाडूंची देशांतर्गत प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील कामगिरी उत्कृष्ट राहिली आहे आणि आता त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली छाप पाडण्याची संधी मिळाली आहे.
भारत विरुद्ध श्रीलंका सीरिजच्या पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाचा दबदबा पाहायला मिळाला. गॉलच्या मैदानात भारताने श्रीलंकेला डॉमिनेट केले आणि 165 धावांनी विजय मिळाला. या सामन्यात भारताच्या फलंदाज आणि गोलंदाज या दोघांनी जबरदस्त परफॉर्मन्स केला. यात भारताचा यशवं स्पिनर मानव सुथारने निर्णायक भूमिका निभावली आणि दोन इनिंग मिळवून तब्बल 10 विकेट्स घेतल्या. सुथारने दुसऱ्या इनिंगमध्ये तब्बल ६ विकेट घेतल्या. तर देवदत्त पड्डीकलने त्याच्या क्रिकेट करिअरमधील पहिलं शतक ठोकलं आणि त्याने दोन्ही इनिंग मिळवून 211 धावा केल्या.