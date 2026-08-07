/टीम इंडियाचं टेन्शन वाढलं! दुखापतीमुळे संपूर्ण सीरिजमधून बाहेर पडणार शुभमन गिल?

IND VS SL Test Series : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जाणार आहे. यासाठी टीम इंडिया सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर आहे. 15 ऑगस्ट पासून या टेस्ट सीरिजला सुरुवात होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी टीम इंडिया श्रीलंकेसोबत 7 ऑगस्ट पासून तीन दिवसीय सराव टेस्ट सामना खेळत आहे. मात्र यापूर्वी टीम इंडियासाठी वाईट बातमी आली ती म्हणजे कर्णधार शुभमन गिल हा गुरुवारी सरावादरम्यान दुखापतग्रस्त झाला. त्यामुळे शुक्रवारी होत असलेल्या सराव टेस्ट सामन्यात केएल राहुल हा भारताच्या टेस्ट संघाचा कर्णधार होता. केएल राहुलनेच टॉस सुद्धा केला आणि कर्णधारपदाची जबाबदारी निभावली. त्यानंतर आता बीसीसीआयने शुभमन गिलच्या दुखापती संदर्भात अपडेट दिली आहे.
7 ऑगस्ट रोजी भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात होणाऱ्या सराव सामन्यापूर्वी बीसीसीआयने शुभमन गिलच्या तब्येतीबाबत अपडेट दिले. यात त्यांनी सांगितलं की, गुरुवार 6 ऑगस्ट रोजी सरावादरम्यान शुभमन गिलच्या हाताच्या बोटाला दुखापत झाली. त्यामुळे तो सामन्याच्या पहिल्या दिवशी मैदानावर उतरणार नाही.
बीसीसीआयने अपडेट देताना म्हटले की, 'गुरुवारी भारताच्या प्रॅक्टिस सेशन दरम्यान कर्णधार शुभमन गिलच्या उजव्या हाताच्या अनामिकेला (रिंग फिंगरला) दुखापत झाली आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून, तो SLC XI विरुद्धच्या सराव सामन्याच्या पहिल्या दिवशी मैदानात उतरणार नाही. बीसीसीआयचे वैद्यकीय पथक त्याच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहे'.
बीसीसीआयने स्पष्ट केलं की खबरदारी म्हणून शुभमन गिलला पहिल्या दिवशी मैदानावरून दूर ठेवण्यात आलंय. त्यांनी सांगितलेलं नाही की दुखापत किती गंभीर आहे. आता पाहणं महत्वाचं ठरेल की वॉर्मअप सामन्याच्या उर्वरित दोन दिवशी शुभमन गिल मैदानावर उतरतो की नाही. शुभमन गिलची दुखापत किती गंभीर आहे याबाबत बीसीसीआय स्पष्टपणे काही सांगितलेलं नसल्याने शुभमन हा यामुळे संपूर्ण सीरिजमधून बाहेर पडणार नाही ना? याविषयी चर्चा सुरु झाली आहे.
Update: Captain Shubman Gill sustained an impact injury to his right ring finger during India's practice on Thursday. As a precautionary measure, he will not take the field on Day 1 of the warm-up game against SLC XI. The BCCI Medical Team is monitoring his progress.BCCI (BCCI) August 7, 2026
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शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, सारांश जैन, औकिब नबी, मानव सुथार, गुरनूर बराड़.