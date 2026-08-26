Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /IND vs SL 5th Day Weather Update : टीम इंडियाच्या विजयात पाऊस खलनायक? कसे असेल कोलंबोचे पाचव्या दिवशी हवामान?

IND vs SL 5th Day Weather Update : टीम इंडियाच्या विजयात पाऊस खलनायक? कसे असेल कोलंबोचे पाचव्या दिवशी हवामान?

 भारताच्या संघाने श्रीलंकेचे चार विकेट्स घेतले तर टीम इंडियाचा विजय फारच सोपा असणार आहे. चौथ्या दिनी खराब हवामानामुळे 45 मिनिटे आधीच खेळ थांबवण्याचा पंचांनी निर्णय घेतला. पाचव्या दिनी कोलंबोमधील हवामान कसे असणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 26, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:36 PM IST
IND vs SL 5th Day Weather Update : टीम इंडियाच्या विजयात पाऊस खलनायक? कसे असेल कोलंबोचे पाचव्या दिवशी हवामान?
Image Credit: भारत विरुद्ध श्रीलंका 5 व्या दिवसाचे हवामान अपडेट (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
महाराष्ट्राच नाही तर संपूर्ण भारताच्या मान्सून स्थितीबाबत अत्यंत धक्कादायक अपडेट! हवामानात भयानक बदल
2
3
4
5