/IND vs SL 5th Day Weather Update : टीम इंडियाच्या विजयात पाऊस खलनायक? कसे असेल कोलंबोचे पाचव्या दिवशी हवामान?

भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये सध्या दुसरा कसोटी सामना खेळवला जात आहे, या सामन्याचा आता उद्या शेवटचा दिवस असणार आहे. सामन्याच्या चौथ्या दिनी शेवटच्या सत्रामध्ये पाऊस कोलंबोमध्ये कोसळायला लागला आणि त्यामुळे सामना थांबवण्यात आला. भारताचा संघ या सामन्यामध्ये विजयापासून फार जवळ आहे. पण सामन्यादरम्यान पाचव्या दिनी पाऊस कोसळला तर टीम इंडियाला मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. भारताच्या संघाने श्रीलंकेचे चार विकेट्स घेतले तर टीम इंडियाचा विजय फारच सोपा असणार आहे. चौथ्या दिनी खराब हवामानामुळे 45 मिनिटे आधीच खेळ थांबवण्याचा पंचांनी निर्णय घेतला. पाचव्या दिनी कोलंबोमधील हवामान कसे असणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
पाचव्या दिवशी कोलंबोमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. भारताच्या विजयात पाऊस एक महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो. सामन्याच्या चौथ्या दिवशी, 15 ओव्हरचा खेळ पूर्ण झाला नाही आणि ओल्या मैदानामुळे सामना 45 मिनिटे लवकर थांबवण्यात आला. त्यामुळे, पाचव्या दिवशीही पावसाचा परिणाम होऊ शकतो, असे हवामान विभागानेही सूचित केले आहे. हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 27 ऑगस्ट रोजी कोलंबोमध्ये पाऊस कोसळण्याची शक्यता आहे. सकाळी 7 वाजता पाऊस पडण्याची शक्यता ही 63% आहे. तसेच, सकाळी 8 ते 10च्या दरम्यान पाऊस पडण्याची 50 टक्के शक्यता आहे.
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सकाळी 10 ते दुपारी 1 च्या दरम्यानही पाऊस पडण्याची 80 टक्के शक्यता आहे. दुपारी 2 ते सायंकाळी 5 च्या दरम्यान मुसळधार पावसाचीही शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, पाऊस भारतीय संघाच्या विजयात अडथळा ठरू शकतो. त्यामुळे आता पाचव्या दिनी खेळाच्या वेळामध्ये कोलंबोमधील हवामान कसे असणार आहे यावर सर्वांचे लक्ष असणार आहे. श्रीलंकेचा संघ पहिल्या डावात 89.4 षटकांत 290 धावांवर सर्वबाद झाला आणि फॉलो-ऑन टाळू शकला नाही. दुसऱ्या डावात, चौथ्या दिवसाचा खेळ संपताना श्रीलंकेने 72.4 षटकांत 229/6 अशी धावसंख्या गाठली. श्रीलंकेकडून पासिंदू सुरियाबंदाराने 173 चेंडूंत 92 धावा करून सर्वाधिक धावा केल्या.
कामिंदू मेंडिसनेही 92 चेंडूंत 55 धावा केल्या. श्रीलंकेकडे केवळ 16 धावांची आघाडी आहे. पाचव्या दिवशी भारताला आधी श्रीलंकेच्या चार विकेट्स घ्याव्या लागतील आणि मग लक्ष्य गाठावे लागेल. भारतीय संघ विजयापासून फार दूर नाही, कारण श्रीलंकेचे बहुतेक मुख्य गोलंदाज आता फलंदाजीसाठी शिल्लक आहेत. त्यामुळे, त्यांना बाद करणे भारतीय गोलंदाजांसाठी कठीण काम नसेल.