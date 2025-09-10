IND vs UAE Dubai Weather, Pitch: पाऊस ठरणार टीम इंडियासाठी त्रासदायक? जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज आणि पिच रिपोर्ट

IND vs UAE Dubai Weather, Pitch Report: आशिया कप 2025 मध्ये टीम इंडिया आज यूएईविरुद्ध मैदानात उतरणार आहे. हा सामना दुबई इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर रात्री 8 वाजता खेळवला जाणार असून याआधी साडेसात वाजता नाणेफेक होईल. भारत डिफेंडिंग चॅम्पियन असून यंदाही किताब जिंकण्याचा प्रबळ दावेदार मानला जात आहे. दुसरीकडे, यूएईसाठी सुपर-4 गाठणेही मोठं यश ठरणार आहे. भारतीय संघाचं नेतृत्व सूर्यकुमार यादवकडे आहे तर यूएईचा कर्णधार मोहम्मद वसीम आहे. दुबईच्या मैदानावर भारताने आजवर 9 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, ज्यापैकी 5 जिंकले आणि 4 गमावले. यूएई संघाने या मैदानावर 13 सामने खेळून 3 विजय मिळवले आहेत. विशेष म्हणजे त्यांनी एका सामन्यात न्यूझीलंडसारख्या बलाढ्य संघाला हरवलं आहे.
दुबईची पिच नेहमी धीमी गतीची ओळखली जाते. सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळते, मात्र मधल्या षटकांमध्ये फिरकीपटूंनाही मोठं यश मिळतं. आकडेवारी सांगते की येथे 64 टक्के विकेट्स सीमरांना मिळतात. या स्टेडियमवर सरासरी धावसंख्या 144 आहे. मागील 10 सामन्यांपैकी 8 सामने प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने जिंकले आहेत. त्यामुळे लक्ष्याचा पाठलाग करणं कठीण ठरू शकतं.
दुबईत सामन्यावेळी पावसाची शून्य शक्यता आहे. तापमान सुरुवातीला 37अंश सेल्सिअस असेल, तर रात्री 9 वाजेपर्यंत ते 35 अंशांवर येईल. आर्द्रता सुमारे 51 टक्के राहील. हवामान स्वच्छ असेल मात्र हवेची गुणवत्ता अनहेल्दी असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. प्रेक्षकांसाठी मात्र आनंदाची गोष्ट म्हणजे पावसाचा अडथळा नसणार.
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, रिंकू सिंह.
मोहम्मद वसीम (कर्णधार), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद जवादुल्लाह, मोहम्मद जोहैब, राहुल चोपडा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान.