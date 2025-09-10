English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Asia Cup 2025: फक्त 27 बॉलमध्ये सामना खिशात, भारताचा पहिल्या सामन्यात दमदार विजय, यूएईचा उडवला धुव्वा

IND VS UAE : आशिया कपचा दुसरा सामना भारत आणि यूएई यांच्यात खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारताने यूएईवर 9 विकेटने विजय मिळवला.

पूजा पवार | Updated: Sep 10, 2025, 10:22 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS UAE : आशिया कप 2025 मध्ये दुसरा सामना हा बुधवार 10 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध यूएई (IND VS UAE) यांच्यात पार पडला. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर सुरु खेळवण्यात येत असलेल्या सामन्याचा टॉस टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) जिंकला. त्याने प्रथम गोलंदाजी निवडली ज्यामुळे यूएईच्या संघाला प्रथम फलंदाजीचं आव्हान मिळालं होतं. यूएईला अवघ्या 57 धावांमध्ये ऑल आउट करण्यात भारतीय संघाला यश आलं. ज्यामुळे टीम इंडियाला विजयासाठी 58 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. हे टार्गेट भारतीय संघाने अवघ्या 4.3 ओव्हरमध्ये पूर्ण केलं आणि 9 विकेट्स राखून सामना जिंकला. 

अवघ्या 57 धावांवर गुंडाळला यूएईचा संघ : 

भारत विरुद्ध यूएई संघात झालेला टॉस सूर्यकुमार यादवने जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामुळे यूएईच्या खेळाडूंना आधी फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात यावं लागलं. चौथ्या ओव्हरला अलिशान शराफूच्या रूपाने यूएईची पहिली विकेट पडली आणि तिथपासून यूएईची फलंदाजी गडगडायला सुरुवात झाली. कुलदीप यादवने नवव्या ओव्हरमध्ये यूएईच्या तब्बल तीन विकेट घेतल्या, यात राहुल चोप्रा, मोहम्मद वसीम, हर्षित कौशिकचा समावेश होता. तर हैदर अलीच्या रूपाने यूएईची शेवटची विकेट सुद्धा कुलदीप यादवनेच घेतली. भारताचा स्टार ऑल राउंडर शिवम दुबेने सुद्धा 3 विकेट घेतल्या, यात असिफ खान, ध्रुव पराशर आणि जुनैद सिद्दीक यांचा समावेश होता. तर उर्वरित प्रत्येकी 1 विकेट जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती आणि अक्षर पटेलने घेतल्या. यूएईला अवघ्या 57 धावांमध्ये ऑल आउट करण्यात भारतीय संघाला यश आलं. ज्यामुळे आता टीम इंडियाला विजयासाठी 58 धावांचे टार्गेट मिळणार आहे. हा आशिया कपच्या टी 20 फॉरमॅटच्या इतिहासातील दुसरा सर्वात लहान स्कोअर आहे. यापूर्वी 2022 रोजी शारजाहमध्ये पाकिस्तान विरुद्ध हॉंगकॉंगचा संघ 38 धावांवर ऑल आउट झाला होता. 

भारतीय संघाची चोख कामगिरी : 

टीम इंडियाला विजयासाठी 58 धावांचे टार्गेट मिळाले असताना उपकर्णधार शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा हे दोघे मैदानात उतरले. त्यावेळी शुभमनने 20 तर अभिषेक शर्माने 30 धावा केल्या. तर सूर्यकुमार यादवने ७ धावा केल्या. भारताला विजयासाठी मिळालेलं टार्गेट हे हे अवघ्या 4.3 ओव्हरमध्ये पूर्ण केलं. टीम इंडियाने यासह आशिया कपमधील पहिला ग्रुप स्टेज सामना जिंकला. 

हेही वाचा : पुणेकराला यूएईच्या प्लेईंग 11 मध्ये संधी, भारताविरुद्ध खेळायला मैदानात उतरला

 

टीम इंडियाचे पुढील सामने कधी? 

यंदा आशिया कप टी20 फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार असून यात भारताचा पहिला सामना हा 10 सप्टेंबर रोजी संयुक्त अरब अमीरात (UAE)विरुद्ध पार पडला. त्यानंतर दुसरा सामना हा 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तान विरुद्ध होईल. भारताचा तिसरा ग्रुप स्टेज सामना हा 19 सप्टेंबर रोजी ओमान विरुद्ध होईल. 

भारताची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन(विकेटकिपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

यूएईची प्लेईंग 11 :

मुहम्मद वसीम (कर्णधार), अलिशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोप्रा (विकेटकिपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दिकी, सिमरनजीत सिंग

FAQ : 

भारत विरुद्ध यूएई सामन्याचा टॉस कोणी जिंकला आणि त्यांनी काय निर्णय घेतला?

भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकला आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे यूएईला प्रथम फलंदाजी करावी लागली.

यूएईच्या डावाचा निकाल काय झाला?

यूएईचा संघ अवघ्या 57 धावांवर ऑलआउट झाला. हा आशिया कपच्या टी20 फॉरमॅटमधील दुसरा सर्वात लहान स्कोअर आहे. यापूर्वी 2022 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध हाँगकाँग 38 धावांवर ऑलआउट झाला होता.

भारताने विजयासाठी मिळालेलं लक्ष्य कसं पूर्ण केलं?

भारताला विजयासाठी 58 धावांचे लक्ष्य मिळाले होते, जे त्यांनी अवघ्या 4.3 षटकांत 9 विकेट्स राखून पूर्ण केले. शुभमन गिल (20 धावा), अभिषेक शर्मा (30 धावा) आणि सूर्यकुमार यादव (7 धावा) यांनी योगदान दिले.

 

 

 

