IND VS USA : वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाची विजयी सुरुवात, मुंबईच्या वानखेडेवर यूएसएचा केला पराभव

IND VS USA : टीम इंडियाने यूएसएला विजयासाठी 162 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात यूएसए अयशस्वी ठरली. टीम इंडियाचा वर्ल्ड कपमधील पहिल्या सामन्यात 29 धावांनी विजय झाला. 

पूजा पवार | Updated: Feb 7, 2026, 11:08 PM IST
IND VS USA : वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाची विजयी सुरुवात, मुंबईच्या वानखेडेवर यूएसएचा केला पराभव
Photo Credit - Social Media

IND VS USA : 7 फेब्रुवारी पासून आयसीसी वर्ल्ड कप 2026 ला (T20 World Cup 2026) सुरुवात झाली आहे. यात टीम इंडियाचा (Team India) पहिला सामना हा यूएसए विरुद्ध खेळवला जात आहे. मुंबईच्या वानखेडे वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना होत असून यात सामन्यापूर्वी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस पार पडला. हा टॉस अमेरिकेचा कर्णधार मोनांक पटेलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी टीम इंडियाने 9 विकेट्स गमावून 161 धावा करत यूएसएला 162 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात यूएसए अयशस्वी ठरली. टीम इंडियाचा वर्ल्ड कपमधील पहिल्या सामन्यात 29 धावांनी विजय झाला. 

यूएसएने फोडला घाम : 

मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर भारत विरुद्ध यूएसए सामन्यापूर्वी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस पार पडला. हा टॉस अमेरिकेचा कर्णधार मोनांक पटेलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडियाला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात उतरावं लागलं. टीम इंडियाच्या फलंदाजीची सुरुवात चांगली झाली नाही. ओपनिंग फलंदाज अभिषेक शर्मा आणि विस्फोटक फलंदाज शिवम दुबे हे दोघे शून्यावर बाद झाले. तर इशान किशन सुद्धा 20 धावा करून आउट झाला. टीम इंडियाची अवस्था पॉवर प्ले संपेपर्यंत 46 धावांवर 4 विकेट अशी होती. टीम इंडियाचे फलंदाज एकामागोमाग एक पॅव्हेलियनमध्ये जात असताना टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार मैदानात पाय रोवून उभा राहिला. त्याने 49 बॉलमध्ये 84 धावांची खेळी केली. टीम इंडियाने यूएसएला विजयासाठी 162 धावांचं आव्हान दिलं होतं.

भारतीय गोलंदाजांची उत्तम कामगिरी : 

विजयासाठी 162 धावांचं आव्हान मिळाल्यावर ते पूर्ण करण्यासाठी यूएसएचे फलंदाज मैदानात उतरले खरे मात्र भारतीय गोलंदाजांनी त्यांना फार काळ टिकू दिलं नाही. यूएसएच्या फलंदाजीची सुरुवात सुद्धा खराब झाली. त्यांची टॉप ऑर्डर 13 धावांवर माघारी परतली. त्यानंतर फलंदाज मिलिंद कुमारने 34, संजय कृष्णमूर्तीने 37 तर शुभम रांजणेने 37 धावा केल्या. मात्र इतर फलंदाज समाधानकारक धावा करू शकले नाही. भारतीय गोलंदाजांपैकी मोहम्मद सिराजने सर्वाधिक 3, अर्शदीप सिंह आणि अक्षर पटेलने प्रत्येकी 2 तर वरुण चक्रवर्तीने 1 विकेट घेतली.  यूएसएचा संघ 8 विकेट्स गमावून 132 धावा करू शकला त्यामुळे टीम इंडियाने 29 धावांनी विजय मिळवला. 

हेही वाचा : IND VS USA : 5 बॉल, 1 धाव आणि 3 विकेट; संकटात सापडलेल्या टीम इंडियासाठी कॅप्टन सूर्या आला धावून

 

टीम इंडियाचा पुढील सामना कोणाशी? 

टीम इंडियाने यूएसए विरुद्ध यंदाच्या वर्ल्ड कपमधील पहिला सामना खेळला आणि तो जिंकला. आता टीम इंडियाचा पुढील सामना हा 12 फेब्रुवारी रोजी नामिबिया विरुद्ध आहे. हा सामना दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवला जाईल. त्यानंतर 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान तर 18 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध नेदरलँड असा सामना असेल. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

