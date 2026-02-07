IND VS USA : अमेरिकेने टॉस जिंकला, सूर्यकुमार यादवने 'या' खेळाडूंना दिली प्लेईंग 11 मध्ये संधी

IND VS USA T20 World Cup 2026 : 7 फेब्रुवारी पासून आयसीसी वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात झाली आहे. यात टीम इंडियाचा पहिला सामना हा यूएसए विरुद्ध खेळवला जात आहे. मुंबईच्या वानखेडे वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना होत असून यात सामन्यापूर्वी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस पार पडला. हा टॉस अमेरिकेचा कर्णधार मोनांक पटेलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडियाला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात उतरावं लागलं.
टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने टॉस गमावला त्यामुळे टीम इंडिया प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात उतरेल. सूर्यकुमार यादवने टॉसनंतर प्लेईंग ११ जाहीर केली. यात जसप्रीत बुमराह ऐवजी मोहम्मद सिराजला संधी देण्यात आली आहे. जसप्रीत बुमराहची तब्येत ठीक नाही अशी माहिती शनिवारी समोर आली होती. तर संजू सॅमसनला बाहेर बसवण्यात आलंय, त्याऐवजी विकेटकिपर म्हणून ईशान किशनला संधी देण्यात आलीये.
यूएसएचा कर्णधार मोनांक पटेलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यूएसएकडून शुभम रांजणेचं या सामन्यातून टी 20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण होणार आहे. शुभम रांजणे हा मूळचा भारतीय असून तो मुंबईचा आहे. मराठमोळ्या शुभम रांजणेने २०१६ मध्ये मुंबई संघाकडून देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये प्रतिनिधित्व केलं होतं. यासह यूएसएच्या प्लेईंग 11 मध्ये 6 फलंदाज, 3 गोलंदाज आणि 2 ऑलराऊंडरला संधी देण्यात आलीये.
इशान किशन (विकेटकिपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार ), रिंकू सिंग, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराज
अँड्रिज गॉस (विकेटकिपर), सैतेजा मुक्कामल्ला, मोनांक पटेल (कर्णधार), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ती, शुभम रांजणे, हरमीत सिंग, मोहम्मद मोहसीन, शेडली व्हॅन शाल्क्विक, अली खान, सौरभ नेत्रावलकर