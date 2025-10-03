IND VS WI : भारतीय फलंदाजांनी वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांना फोडला घाम; एकाच दिवसात 3 शतकं, धावसंख्या 400 च्याही पार

IND VS WI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (India VS West Indies) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात आहे. 2 ऑक्टोबर पासून या सीरिजमधील पहिला सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवण्यास झाली. सामन्याच्या पहिल्या दिवशी टीम इंडियाने (Team India) फलंदाजीत वेस्ट इंडिजला 162 धावांवर रोखलं होतं. दुसऱ्या दिवशी टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी जबरदस्त फलंदाजी करून शासकीय कामगिरी केली. यात सुरुवातीला केएल राहुल (KL Rahul) , ध्रुव जुरेल आणि मग रवींद्र जडेजाने (Ravindra Jadeja) शतक ठोकलं. त्यामुळे टीम इंडियाची धावसंख्या 400 पार पोहोचली.
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज पहिल्या सामन्याचा टॉस वेस्ट इंडिजचा कर्णधार असलेल्या रोस्टन चेजने जिंकला आणि त्याने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडिया आधी गोलंदाजी करण्यासाठी मैदानात आली. पहिल्या दिवशी टीम इंडियाने वेस्ट इंडिजला 162 धावांवर रोखलं. यात टीम इंडियाकडून सर्वाधिक 4 विकेट मोहम्मद सिराजने घेतल्या. तर जसप्रीत बुमराहने 3, कुलदीप यादवने 2 तर वॉशिंग्टन सुंदरने 1 विकेट घेतली. 44.1 ओव्हरमध्ये वेस्ट इंडीजची पहिली इनिंग संपली. वेस्ट इंडिजकडून जस्टिन ग्रीव्हने सर्वाधिक 32 धावा केल्या. फलंदाज शे होपने 26, रोस्टन चेसने 24, ब्रँडन किंगने 13, अॅलिक अथानाझेने 12, खॅरी पियरेने 11 धावा केल्या. पहिल्या दिवसाच्या अंती टीम इंडियाने फलंदाजी करताना 2 विकेटवर 121 धावा केल्या.
दुसऱ्या दिवशी टीम इंडियाकडून फलंदाजी करताना केएल राहुलने 100 धावा करून शतक ठोकलं. यादरम्यान त्याने 12 चौकार ठोकले. हे राहुलचं 10 शतक होतं. शुभमन गिलने 50 धावा केल्या. टीम इंडियाचं दिवसातील दुसरं शतक ध्रुव जुरेलने ठोकलं, त्याने 125 धावा केल्या यादरम्यान 15 चौकार आणि 3 षटकार ठोकले. दिवसाअंती उपकर्णधार रवींद्र जडेजाच्या बॅटमधून टीम इंडियासाठीचं तिसरं शतक आलं. त्याने नाबाद 104 धावा केल्या यादरम्यान त्याने 6 चौकार आणि 5 षटकार ठोकले. जडेजाने ठोकलेलं हे टेस्ट क्रिकेटमधील 5 शतक होतं. दिवसाच्या अंती टीम इंडियाने 5 विकेट गमावून 448 धावा केल्या. तर वेस्ट इंडिज विरुद्ध 286 धावांची आघाडी घेतली आहे.
यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज
टॅगेनारिन चंदरपॉल, जॉन कॅम्पबेल, अलिक अथानाझे, ब्रँडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेस (कर्णधार), जस्टिन ग्रीव्हस, जोमेल वॅरिकन, खारी पियरे, जोहान लेन, जेडेन सील्स
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज टेस्ट सीरिज कशी आहे आणि पहिला सामना कुठे सुरू झाला?
भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात आहे. पहिला सामना २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सुरू झाला. ही सीरिज वेस्ट इंडिजच्या भारत दौऱ्याचा भाग आहे.
दुसऱ्या दिवशी भारताने काय कामगिरी केली आणि धावसंख्या काय झाली?
दुसऱ्या दिवशी भारताने जबरदस्त फलंदाजी केली. केएल राहुलने १०० धावा (१२ चौकार) करून शतक ठोकलं (त्याचं १० वे टेस्ट शतक). शुभमन गिलने ५० धावा केल्या. ध्रुव जुरेलने १२५ धावा (१५ चौकार, ३ षटकार) करून शतक ठोकलं. रवींद्र जडेजाने नाबाद १०४ धावा (६ चौकार, ५ षटकार) केल्या (त्याचं ५ वे टेस्ट शतक). दिवसाच्या शेवटी भारताने ५ विकेट गमावून ४४८ धावा केल्या, ज्याने वेस्ट इंडिजवर २८६ धावांची आघाडी मिळवली.
भारताच्या कोणत्या खेळाडूंनी शतक ठोकलं?
दुसऱ्या दिवशी भारताकडून फलंदाजीत केएल राहुल (१००), ध्रुव जुरेल (१२५) आणि रवींद्र जडेजा (१०४*) यांनी शतकं ठोकली.