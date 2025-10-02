English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पहिल्या दिवशी टीम इंडिया वेस्ट इंडिजवर भारी पडली, तीन खेळाडूंनी जिंकलं मन

IND VS WI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात दोन सामान्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिल्या सामन्याला गुरुवार पासून सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी टीम इंडियाच्या तीन खेळाडूंनी जबरदस्त परफॉर्मन्स करून सर्वांना इम्प्रेस केलं.   

पूजा पवार | Updated: Oct 2, 2025, 07:13 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS WI : आशिया कपनंतर टीम इंडिया (Team India) गुरुवार 2 ऑक्टोबर पासून वेस्ट इंडिज विरुद्ध दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळत आहे. यातील पहिला सामना हा अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सुरु असून आज या सामन्याचा पहिला दिवस पार पडला. ज्यात टीम इंडियाचा (Team India) डॉमिनन्स दिसून आला. पहिल्या दिवसाच्या अंती टीम इंडियाची धाव संख्या 2 बाद 121 अशी आहे. पहिल्या दिवशी टीम इंडियाच्या तीन खेळाडूंनी जबरदस्त परफॉर्मन्स करून सर्वांना इम्प्रेस केलं. 

गोलंदाजीत बुमराह, सिराजचा जलवा : 

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज पहिल्या सामन्याचा टॉस वेस्ट इंडिजचा कर्णधार असलेल्या  रोस्टन चेजने जिंकला आणि त्याने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडिया आधी गोलंदाजी करण्यासाठी मैदानात आली. यावेळी टीम इंडियाने वेस्ट इंडिजला 162 धावांवर रोखलं. यात टीम इंडियाकडून सर्वाधिक 4 विकेट मोहम्मद सिराजने घेतल्या. तर जसप्रीत बुमराहने  3, कुलदीप यादवने 2 तर वॉशिंग्टन सुंदरने 1 विकेट घेतली. 44.1 ओव्हरमध्ये वेस्ट इंडीजची पहिली इनिंग संपली. वेस्ट इंडिजकडून  जस्टिन ग्रीव्हने सर्वाधिक 32 धावा केल्या. फलंदाज शे होपने 26, रोस्टन चेसने 24, ब्रँडन किंगने 13, अ‍ॅलिक अथानाझेने 12, खॅरी पियरेने 11 धावा केल्या. 

केएल राहुलचं अर्धशतक : 

वेस्ट इंडिज विरुद्ध टीम इंडियाकडून फलंदाजीच्या इनिंगमध्ये पहिल्या दिवशी केएल राहुलने जबरदस्त फलंदाजी करून अर्धशतक ठोकले. त्याने 53 धावा केल्या आणि यापैकी 6 चौकार ठोकले. यशस्वी जयस्वालने 36, शुभमन गिलने 18, साई सुदर्शनने 7 धावा केल्या. पहिल्या दिवसाच्या अंती टीम इंडियाची धावसंख्या 2 विकेटवर 121 धावा केल्या. 

FAQ : 

टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी काय कामगिरी केली?
उत्तर: गोलंदाजी विभागात मोहम्मद सिराजने ४ विकेट घेत मोठी कामगिरी केली. जसप्रीत बुमराहने ३, कुलदीप यादवने २ आणि वॉशिंग्टन सुंदरने १ विकेट घेतली. यामुळे वेस्ट इंडिजला कमी स्कोअरवर रोखण्यात भारताला यश मिळाले.

टीम इंडियाच्या फलंदाजीची सुरुवात कशी झाली?
उत्तर: वेस्ट इंडिजला बाद केल्यानंतर टीम इंडियाने फलंदाजी सुरू केली. पहिल्या दिवसाच्या अंती २ विकेट गमावून १२१ धावा केल्या. केएल राहुलने अर्धशतक ठोकले (५३ धावा, ६ चौकार), यशस्वी जयस्वालने ३६, शुभमन गिलने १८ आणि साई सुदर्शनने ७ धावा केल्या.

पहिल्या दिवसानंतर सामन्याची स्थिती काय आहे?
उत्तर: पहिल्या दिवसानंतर भारत २ बाद १२१ धावांवर मजबूत स्थितीत आहे, तर वेस्ट इंडिज १६२ धावांवर मर्यादित राहिला. दुसऱ्या दिवशी भारताची फलंदाजी पुढे सुरू होईल, ज्यामुळे भारताला सीरिजमध्ये आघाडी मिळवण्याची संधी आहे.

About the Author
Tags:
team indiaCricket Newsmarathi newsind vs wi

