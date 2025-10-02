English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 2, 2025, 07:04 AM IST
IND vs WI 1st Test: ऋषभ पंतच्या जागी खेळणार 'हा' खेळाडू, कारगिल युद्धातील शूरवीराचा मुलगा आज दाखवणार खेळ

IND vs WI 1st Test: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेला आज (2 ऑक्टोबर) सुरुवात होत आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सकाळी 9:30 वाजता या मालिकेतील पहिला कसोटी सामना खेळला जाणार असून टॉस सकाळी 9 वाजता होईल. भारतीय कसोटी संघाचे नेतृत्व शुभमन गिल करत आहे. गिलच्या नेतृत्वाखाली मैदानात उतरणाऱ्या टीम इंडियामध्ये एक असा फलंदाज आहे, जो एकहाती सामन्याचे चित्र पालटण्याची ताकद ठेवतो  तो म्हणजे ध्रुव जुरेल.

टीम इंडियाची ताकद दुप्पट

ध्रुव जुरेल आजच्या सामन्यात भारतासाठी क्रमांक-5 वर फलंदाजी करणार असल्याची शक्यता आहे. तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण फलंदाज म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जुरेलकडे टेस्ट क्रिकेटमध्ये दीर्घकाळ टिकून सामना जिंकवून देणारी खेळी करण्याची क्षमता आहे. एकदा क्रीजवर स्थिरावल्यानंतर मोठी खेळी करण्याची त्यांची सवय आहे. परिस्थितीनुसार बचावात्मक तसेच आक्रमक फलंदाजी करण्याची त्यांची खासियत आहे.

अलीकडील कामगिरी प्रभावी

ध्रुव जुरेलने नुकतेच लखनऊमध्ये ऑस्ट्रेलिया-A विरुद्ध खेळलेल्या अनौपचारिक कसोटीत 140 धावांची खेळी करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. या डावात त्यांनी 13 चौकार आणि 4 षटकार लगावले. सध्या ते उत्तम फॉर्ममध्ये आहेत. आतापर्यंत त्यांनी भारताकडून 5 कसोटी सामने खेळत 255 धावा केल्या आहेत. त्यांची सरासरी 36.43 असून 90 धावांची सर्वोच्च खेळी त्यांनी केली आहे. विकेटकीपर म्हणून त्यांनी 11 बळी घेतले आहेत.

विकेटकीपर-फलंदाजाची दुहेरी ताकद

ध्रुव जुरेल मोठे शॉट्स खेळण्यात पारंगत आहेत आणि दडपणाच्या क्षणीही आपला खेळ उंचावतात. उजव्या हाताचा हा फलंदाज विकेटकीपिंगमध्येही तितकाच चतुर आहे. त्यामुळे टीम इंडियाला जुरेलच्या रूपाने दुहेरी फायदा होणार आहे.

ध्रुव जुरेलची पार्श्वभूमी

21 जानेवारी 2001 रोजी उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे जन्मलेला ध्रुव जुरेल IPL मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून तर घरगुती क्रिकेटमध्ये उत्तर प्रदेशकडून खेळतो. फेब्रुवारी 2024 मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटीत त्याने आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले. याआधी 2020 अंडर-19 वर्ल्डकपमध्ये तो भारतीय संघाचा उपकर्णधार होता.

कुटुंबातील सैनिकी वारसा

ध्रुवचे वडील नेम चंद हे भारतीय सेनेचे निवृत्त हवालदार असून 1999 मधील कारगिल युद्धातील वीर योद्धे आहेत. मूळत: सैन्यात जाण्याची त्यांची इच्छा होती, पण क्रिकेटवरील प्रेमामुळे ध्रुव जुरेलने हा मार्ग निवडला.

आजच्या अहमदाबाद कसोटीत शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली मैदानात उतरणाऱ्या भारतीय संघासाठी ध्रुव जुरेल हा सामना जिंकवून देणारा ‘गेम चेंजर’ ठरू शकतो.

 

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. 

