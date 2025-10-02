IND vs WI 1st Test Live Streaming: भारत-वेस्ट इंडिज कसोटी कुठे आणि कधी पाहू शकता LIVE? जाणून घ्या सर्व डिटेल्स

Where To Watch IND vs WI 1st Test Live: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पहिला कसोटी सामना आजपासून नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. भारत आणि वेस्टइंडीज यांच्यातील दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवली जाणार आहे. भारत आणि वेस्ट इंडिजमधील समोरासमोरील कसोटी सामन्यांची आकडेवारी पाहिली तर कॅरिबियन संघ पुढे आहे, परंतु सध्या भारत वेस्ट इंडिजपेक्षा खूपच मजबूत संघ आहे. दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना आजपासून (2 ऑक्टोबर 2025) अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. . चाहते मात्र या लढतीचा थेट प्रक्षेपण कोणत्या चॅनेलवर आणि कोणत्या अॅपवर पाहता येणार याबाबत उत्सुक आहेत.
भारत–वेस्टइंडीज पहिला कसोटी सामना सकाळी 9 वाजता टॉसने सुरू होईल. सामना नेमका 9:30 वाजता सुरू होईल. मालिकेतील प्रत्येक दिवसाचा खेळ सकाळी 9:30 पासूनच होणार आहे.
अहमदाबादमधील पिच पाहता भारतीय संघात 3 वेगवान गोलंदाज उतरू शकतात. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज यांच्या सोबत आणखी एक पेसर खेळण्याची शक्यता आहे. संघात एक स्पिनर आणि दोन ऑलराउंडरचा समावेश होऊ शकतो. शुभमन गिलसाठी ही घरच्या मैदानावरील पहिली कसोटी मालिका आहे. याआधी त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने इंग्लंडविरुद्धची 5 सामन्यांची कसोटी मालिका 2-2 अशी बरोबरीत सोडवली होती.
एकूण सामने: 100
भारत विजयी: 23
वेस्टइंडीज विजयी: 30
बरोबरी: 47
भारत–वेस्टइंडीज कसोटी मालिकेचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येईल.
ऑनलाइन चाहत्यांसाठी सामना जिओसिनेमास आणि हॉटस्टार अॅप तसेच वेबसाईटवर उपलब्ध असेल.
देवदत्त पाडिक्कल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), केएल राहुल (विकेटकीपर), नारायण जगदीसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
एलिक एथनाज, ब्रँडन किंग, जॉन कॅम्पबेल, केवलॉन अँडरसन, तेजनारायण चंद्रपॉल, जोहन लेयने, जस्टिन ग्रीव्ह्स, खारी पियरे, रॉस्टन चेस (कर्णधार), शाई होप (विकेटकीपर), तेविन इमलाच (विकेटकीपर), अँडरसन फिलिप, जेडन सील्स, जेडिया ब्लेड्स, जोमेल वारिकन.