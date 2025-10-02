English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND vs WI 1st Test Live Streaming: भारत-वेस्ट इंडिज कसोटी कुठे आणि कधी पाहू शकता LIVE? जाणून घ्या सर्व डिटेल्स

Where To Watch IND vs WI 1st Test Live भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना आजपासून (2 ऑक्टोबर 2025) अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर सुरू होत आहे. हा सामना कोणत्या अॅपवर लाईव्ह बघता येईल याबद्दल जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 2, 2025, 09:07 AM IST
IND vs WI 1st Test Live Streaming: भारत-वेस्ट इंडिज कसोटी कुठे आणि कधी पाहू शकता LIVE? जाणून घ्या सर्व डिटेल्स

Where To Watch IND vs WI 1st Test Live: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पहिला कसोटी सामना आजपासून नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. भारत आणि वेस्टइंडीज यांच्यातील दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवली जाणार आहे. भारत आणि वेस्ट इंडिजमधील समोरासमोरील कसोटी सामन्यांची आकडेवारी पाहिली तर कॅरिबियन संघ पुढे आहे, परंतु सध्या भारत वेस्ट इंडिजपेक्षा खूपच मजबूत संघ आहे. दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना आजपासून (2 ऑक्टोबर 2025) अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. . चाहते मात्र या लढतीचा थेट प्रक्षेपण कोणत्या चॅनेलवर आणि कोणत्या अॅपवर पाहता येणार याबाबत उत्सुक आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

सामना कधी आणि किती वाजता?

भारत–वेस्टइंडीज पहिला कसोटी सामना सकाळी 9 वाजता टॉसने सुरू होईल. सामना नेमका 9:30 वाजता सुरू होईल. मालिकेतील प्रत्येक दिवसाचा खेळ सकाळी 9:30 पासूनच होणार आहे.

हे ही वाचा: IND vs WI 1st Test: ऋषभ पंतच्या जागी खेळणार 'हा' खेळाडू, कारगिल युद्धातील शूरवीराचा मुलगा आज दाखवणार खेळ

 

पिच आणि संघरचना

अहमदाबादमधील पिच पाहता भारतीय संघात 3 वेगवान गोलंदाज उतरू शकतात. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज यांच्या सोबत आणखी एक पेसर खेळण्याची शक्यता आहे. संघात एक स्पिनर आणि दोन ऑलराउंडरचा समावेश होऊ शकतो. शुभमन गिलसाठी ही घरच्या मैदानावरील पहिली कसोटी मालिका आहे. याआधी त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने इंग्लंडविरुद्धची 5 सामन्यांची कसोटी मालिका 2-2 अशी बरोबरीत सोडवली होती.

हेड टू हेड रेकॉर्ड कसे आहेत? 

एकूण सामने: 100

भारत विजयी: 23

वेस्टइंडीज विजयी: 30

बरोबरी: 47

हे ही वाचा: Asia Cupचा एक सामना खेळण्यासाठी भारतीय खेळाडूंना किती मिळते मॅच फी? बेंचवर बसलेलेही होतात मालामाल

 

सामना कुठे पाहाल थेट?

भारत–वेस्टइंडीज कसोटी मालिकेचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येईल.

थेट स्ट्रीमिंग कुठे पाहाल?

ऑनलाइन चाहत्यांसाठी सामना जिओसिनेमास आणि हॉटस्टार अॅप तसेच वेबसाईटवर उपलब्ध असेल.

हे ही वाचा: Asia Cup 2025 विजयानंतर थेट बहिणीच्या लग्नात दाखल झाला अभिषेक शर्मा, भांगडा करतानाचा हा VIDEO एकदा बघाच!

 

भारतीय संघ (India Squad)

देवदत्त पाडिक्कल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), केएल राहुल (विकेटकीपर), नारायण जगदीसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

वेस्टइंडीज संघ (West Indies Squad)

एलिक एथनाज, ब्रँडन किंग, जॉन कॅम्पबेल, केवलॉन अँडरसन, तेजनारायण चंद्रपॉल, जोहन लेयने, जस्टिन ग्रीव्ह्स, खारी पियरे, रॉस्टन चेस (कर्णधार), शाई होप (विकेटकीपर), तेविन इमलाच (विकेटकीपर), अँडरसन फिलिप, जेडन सील्स, जेडिया ब्लेड्स, जोमेल वारिकन.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
IND vs WI 1st testLive streamingindia vs west indies

इतर बातम्या

B'day Special: एका वादामुळे उद्ध्वस्त झालं 'या...

स्पोर्ट्स