Marathi News
टीम इंडियाकडून वेस्ट इंडिजचा दारुण पराभव, तिसऱ्याच दिवशी सामना खिशात

IND VS WI Test Series :  टीम इंडियाने तिसऱ्याच दिवशी वेस्ट इंडिजला दुसऱ्या इनिंगमध्ये 146 धावांवर ऑलआउट करून सामना जिंकला. त्यामुळे भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सीरिजमध्ये टीम इंडियाने 1-0 ने आघाडी घेतली आहे.

पूजा पवार | Updated: Oct 4, 2025, 04:50 PM IST
(Photo Credit - Social Media)

IND VS WI Test Series : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (India VS West Indies) यांच्यात 2 सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवण्यात येत असून यातील पहिला टेस्ट सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाने तिसऱ्याच दिवशी वेस्ट इंडिजला दुसऱ्या इनिंगमध्ये 146 धावांवर ऑलआउट करून सामना जिंकला. त्यामुळे भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सीरिजमध्ये टीम इंडियाने 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. टीम इंडियाने (Team India) हा सामना एक इनिंग आणि 140 धावांनी जिंकला. 

पहिला दिवस कसा होता?

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज पहिल्या सामन्याचा टॉस वेस्ट इंडिजचा कर्णधार असलेल्या रोस्टन चेजने जिंकला आणि त्याने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडिया आधी गोलंदाजी करण्यासाठी मैदानात आली. पहिल्या दिवशी टीम इंडियाने वेस्ट इंडिजला 162 धावांवर रोखलं. यात टीम इंडियाकडून सर्वाधिक 4 विकेट मोहम्मद सिराजने घेतल्या. तर जसप्रीत बुमराहने  3, कुलदीप यादवने 2 तर वॉशिंग्टन सुंदरने 1 विकेट घेतली. 44.1 ओव्हरमध्ये वेस्ट इंडीजची पहिली इनिंग संपली. वेस्ट इंडिजकडून  जस्टिन ग्रीव्हने सर्वाधिक 32 धावा केल्या. फलंदाज शे होपने 26, रोस्टन चेसने 24, ब्रँडन किंगने 13, अ‍ॅलिक अथानाझेने 12, खॅरी पियरेने 11 धावा केल्या. पहिल्या दिवसाच्या अंती टीम इंडियाने फलंदाजी करताना 2 विकेटवर 121 धावा केल्या. 

दुसऱ्या दिवशी धावसंख्या 400 च्याही पार : 

दुसऱ्या दिवशी टीम इंडियाकडून फलंदाजी करताना केएल राहुलने 100 धावा करून शतक ठोकलं. यादरम्यान त्याने 12 चौकार ठोकले. हे राहुलचं 10 शतक होतं. शुभमन गिलने 50 धावा केल्या. टीम इंडियाचं दिवसातील दुसरं शतक ध्रुव जुरेलने ठोकलं, त्याने 125 धावा केल्या यादरम्यान 15 चौकार आणि 3 षटकार ठोकले. दिवसाअंती उपकर्णधार रवींद्र जडेजाच्या बॅटमधून टीम इंडियासाठीचं तिसरं शतक आलं. त्याने नाबाद 104 धावा केल्या यादरम्यान त्याने 6 चौकार आणि 5 षटकार ठोकले. जडेजाने ठोकलेलं हे टेस्ट क्रिकेटमधील 5 शतक होतं. दिवसाच्या अंती टीम इंडियाने 5 विकेट गमावून 448 धावा केल्या. तर वेस्ट इंडिज विरुद्ध भारताने 286 धावांची आघाडी घेतली होती. 

तिसऱ्या दिवशी सामना खिशात : 

वेस्ट इंडिज विरुद्ध दुसऱ्या दिवशी 286 धावांची आघाडी घेतल्यावर टीम इंडियाने तिसऱ्या दिवशी डाव डिक्लेअर करून वेस्ट इंडिजला दुसऱ्या इनिंगच्या फलंदाजीसाठी आव्हान दिलं. यावेळी भारतीय गोलंदाजांनी जबरदस्त कामगिरी करून वेस्ट इंडिजचा संपूर्ण संघ अवघ्या 146 धावांवर माघारी पाठवला. यात टीम इंडियाचा स्टार ऑल राउंडर रवींद्र जडेजाने 4, मोहम्मद सिराजने 3, कुलदीप यादवने 2, वॉशिंग्टन सुंदरने 1 विकेट घेतली. त्यामुळे टीम इंडियाने एक इनिंग आणि 140 धावांनी जिंकला. भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसरा टेस्ट सामना हा 10 ते 14 ऑक्टोबर दरम्यान खेळवण्यात येणार आहे. 

हेही वाचा : सीरिज सुरु असताना स्टार खेळाडूची अचानक तब्येत बिघडली, रुग्णलयात उपचार सुरु

 

FAQ : 

पहिल्या टेस्ट सामन्याचा निकाल काय झाला?
भारताने पहिला टेस्ट सामना एक डाव आणि 140 धावांनी जिंकला.

दुसऱ्या दिवशी भारताच्या फलंदाजीची कामगिरी कशी होती?
दुसऱ्या दिवशी भारताने 5 विकेट गमावून 448 धावा केल्या. केएल राहुलने 100 धावा (10 वे शतक), ध्रुव जुरेलने 125 धावा आणि रवींद्र जडेजाने नाबाद 104 धावा (5 वे शतक) केल्या. भारताने वेस्ट इंडिजवर 286 धावांची आघाडी घेतली.

तिसऱ्या दिवशी सामना कसा संपला?
भारताने डाव घोषित केला आणि वेस्ट इंडिजला दुसऱ्या डावात फलंदाजीसाठी आव्हान दिले. वेस्ट इंडिजचा दुसरा डाव 146 धावांवर संपला. रवींद्र जडेजाने 4, मोहम्मद सिराजने 3, कुलदीप यादवने 2 आणि वॉशिंग्टन सुंदरने 1 विकेट घेतली. भारताने सामना एक डाव आणि 140 धावांनी जिंकला. 

About the Author
Tags:
team indiaCricket Newsmarathi newsind vs wiravindra jadeja

स्पोर्ट्स