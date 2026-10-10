/गोलंदाजांचं करिअर बर्बाद होईल...! वेस्ट इंडिज विरुद्ध पराभवनंतर गौतम गंभीर कोणावर भडकला?

IND VS WI 2nd T20 : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात पाच सामन्यांच्या सीरिजमधील दुसरा टी20 सामना हा 9 ऑक्टोबर रोजी पार पडला. या सामन्यात वेस्ट इंडिजने विजयासाठी दिलेलं 250 धावांचं आव्हान 6 विकेट राखून अवघ्या 18.3 ओव्हरमध्ये पूर्ण केलं. कर्णधार शाई होपच्या तुफानी शतकीय खेळीने वेस्ट इंडिजला विजय मिळवण्यात यश आलं. यावेळी प्रथम भारतीय फलंदाजांनी टी20 सामन्यात 249 धावांचा डोंगर उभारून देखील भारतीय गोलंदाजांच्या वाईट परफॉर्मन्समुळे भारताने हा सामना गमावला. सामना संपल्यावर गौतम गंभीरने पाटा पीचला या पराभवासाठी जबाबदार धरले.
भारताचा हेड कोच गौतम गंभीरने व्हाईट बॉल क्रिकेटमध्ये फलंदाज आणि गोलंदाज यांच्यात बरोबरीचा सामना व्हावा अशी मागणी केली. गौतम गंभीर म्हणाला की अशा पीचने तर गोलंदाजांचं करिअर संपेल. गोलंदाजांना अशा पीचमधून कोणतीही मदत मिळणार नाही. जेव्हा भारताने दुसऱ्या वनडे सामन्यात 406 धावांचे लक्ष्य 39 चेंडू शिल्लक असताना गाठले होते तेव्हा सुद्धा गुवाहाटीमध्येही गंभीरने असे वक्तव्य केलं होतं.
वेस्ट इंडिज विरुद्ध दुसऱ्या सामन्यात पराभूत झाल्यावर गौतम गंभीर पत्रकार परिषदे उत्तर देताना म्हणाला की, 'तुम्हाला फलंदाज आणि गोलंदाज यांच्यात चांगली लढत पाहायला आवडणार नाही का? तुम्हाला जे पाहायला आवडेल, तेच आम्हालाही पाहायचे आहे. आम्हालाही एक चुरशीची लढत पाहायला आवडेल. हे गोलंदाज आमचे आहेत, दुसऱ्या कोणाचेही नाहीत. त्यांचं करिअर पणाला लागली आहे. या ड्रेसिंग रूमपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांनी प्रचंड मेहनत घेतली आहे. जर ही लढत समसमान असेल, तर आपल्याला क्रिकेटचा अधिक चांगला सामना पाहायला मिळेल.
रांची येथील जेएससीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियमवर भारत आणि वेस्ट इंडीज यांच्यात झालेल्या सामन्यात, दोन्ही संघांनी मिळून एकूण 38.3 ओव्हरमध्ये 501 धावा केल्या. ही टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासातील सामन्यातील एकूण धावांची दुसरी सर्वोच्च संख्या आहे. भारताने सहाव्या ओव्हरपर्यंत वेस्ट इंडिजची अवस्था 3 विकेट 58 अशी केली होती. मात्र शाई होपची 45 बॉलमध्ये नाबाद 102 धावांची खेळी आणि शेरफेन रदरफोर्डने 37 बॉलमध्ये केलेल्या 84 धावांच्या जोरावर वेस्ट इंडीजने टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील आपला सर्वात यशस्वी रन चेस पूर्ण केला आणि पाच सामन्यांची सीरिज 1-1 अशी बरोबरीत आणली. या सीरिजमधील पुढील सामना आता रविवारी इंदूर येथे खेळवला जाणार आहे.