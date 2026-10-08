/दुसऱ्या सामन्यासाठी कशी असणार टीम इंडियाची प्लेईंग 11? कॅप्टन श्रेयस अय्यर कोणाला देणार संधी

IND VS WI 2nd T20 Match: भारत आणि वेस्ट इंडीजमध्ये सुरु असलेल्या टी20 सीरिजचा दुसरा सामना हा रांचीमध्ये खेळवला जाणार आहे. पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाने विजय मिळवला असून ते 1-0 ने पुढे आहेत. लखनऊच्या एकना स्टेडियमवर झालेला सामना भारतीय संघाने 8 विकेटने जिंकला होता. त्या सामन्यात कर्णधार श्रेयस अय्यरने 102 धावांची इनिंग खेळली. आता 9 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी 7 वाजता दुसरा सामना हा टी20 सीरिजमध्ये खेळवला जाणार आहे.
पहिल्या टी20 सामन्यात टीम इंडियाने गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्हीमध्ये दमदार प्रदर्शन केलं. होतं तेव्हा दुसऱ्या टी20 सामन्यात कोणत्या टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये कोणाला संधी मिळणार हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिजचा पहिला सामना भारतीय संघने अतिशय सोप्या पद्धतीने जिंकला. त्या विनिंग कॉम्बिनेशनमध्ये मॅनेजमेंट बहुदा कोणताही बदल करणार नाही. संघातील प्रमुख खेळाडूंनी संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा आणि इशान किशन पहिली सहा स्थाने आधीच व्यापलेली दिसतात, ज्यानंतर चौथ्या क्रमांकावर कर्णधार श्रेयस अय्यर आहे. पाचव्या क्रमांकावर टिळक वर्मा आहे, तर सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणारा शिवम दुबे कठीण प्रसंगांतून संघाला सावरण्यासाठी सातत्याने महत्त्वपूर्ण आणि प्रभावी खेळी करत आला आहे.
नमन धीरने मागच्या सामन्यात टी20 मध्ये पदार्पण केलं. त्यामुळे मॅनेजमेंटला नमनला पुन्हा एकदा ड्रॉप करण्यापूर्वी विचार करावा लागेल कारण लखनऊमध्ये त्याने तीन विकेट घेतले होते. दरम्यान, रांचीमध्येही अर्शदीप सिंग, अक्षर पटेल आणि कुलदीप यादव गोलंदाजीची धुरा सांभाळू शकतात. दुसरा वेगवान गोलंदाज म्हणून खेळणारा मयंक यादव भारतीय संघासाठी कमकुवत दुवा ठरला आहे. तरीही या युवा खेळाडूचे मनोधैर्य खचू नये म्हणून संघ व्यवस्थापन सध्या तरी त्याच्यावर विश्वास कायम ठेवू शकते. तसेच भारताचा प्रिन्स यादव सध्या राखीव खेळाडूंच्या यादीत आहे.
संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव आणि मयंक यादव.