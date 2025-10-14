English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND VS WI : केएल राहुल वेदनेनं किंचाळला, दिल्ली टेस्टमध्ये गंभीर जखमी झाला, नेमकं काय घडलं? Video Viral

KL Rahul Injured : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात पारपडलेली दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज टीम इंडियाने जिंकली आहे. मात्र यावेळी टीम इंडियाचा सलामीवीर फलंदाज केएल राहुलला दुखापत झाली. 

पूजा पवार | Updated: Oct 14, 2025, 04:56 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS WI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (India VS West Indies) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सिरीज खेळवण्यात आली असून यातील दुसरा सामना हा दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर पार पडला. दिल्ली मागील 5 दिवसांपासून सुरु असलेल्या टेस्ट सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) वेस्ट इंडिजवर 7 विकेटने विजय मिळवला आहे. यापूर्वी देखील टीम इंडियाने अहमदाबाद येथे झालेला पहिला टेस्ट सामना जिंकला होता. ज्यामुळे भारताने सीरिज 2-0 ने खिशात घातली आहे. मात्र यादरम्यान चौथ्या दिवशी भारताचा स्टार फलंदाज केएल राहुल याला फलंदाजी करताना दुखापत झाली. दुखापत एवढी गंभीर होती की वेदनेनं विव्हळत तो मैदानात कोसळला. 

टीम इंडियाने जिंकला दुसरा सामना : 

दिल्ली टेस्टच्या पहिल्या दिवशी टीम इंडियाने जबरदस्त फलंदाजी केली. यावेळी कर्णधार शुभमन गिल आणि यशस्वी जयस्वालने शतक लगावले. भारतीय संघाने टेस्टच्या दुसऱ्या दिवशी 5 विकेटवर 518 धावा करून पहिली इनिंग घोषित केली होती. त्यानंतर तर वेस्ट इंडिजची पहिली इनिंग 248 धावांवर आटोपली. वेस्ट इंडिजच्या संघाने तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी भारताविरुद्धच्या दुसऱ्या डावात फॉलोऑन खेळला यात त्यांनी भारताच्या धावा पूर्ण करून अतिरिक्त 121 धावांची आघाडी घेतली. त्यामुळे टीम इंडियाला दुसरा टेस्ट सामना जिंकण्यासाठी 121 धावांचं आव्हान मिळालं आहे. हे आव्हान टीम इंडियाने पाचव्या दिवशी 7 विकेट राखून पूर्ण केलं. 

केएल राहुलला कधी दुखापत झाली?

टीम इंडियाला विजयासाठी दिलेलं 121 धावांचं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी सलामीवीर केएल राहुल आणि यशस्वी जैस्वाल मैदानात आला. यशस्वी खूपवेळ मैदानात टिकू शकला नाही. मात्र केएल राहुलने नाबाद 58 धावा ठोकल्या. मात्र चौथ्या दिवशी राहूल फलंदाजी करत असताना त्याला जेडन सील्सने टाकलेला बॉल अवघड जागेवर लागला. तिसऱ्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी परतलेल्या वेस्ट इंडिजचा वेगवान गोलंदाज जेडेन सील्सच्या तिसऱ्या बॉलवर  राहुलने बचाव करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु बॉल जोरात आला आणि राहुलच्या बॅटला लागून ग्रोइन भागावर लागला. राहुलने ग्रोइन गार्ड घातला होता, मात्र तरी देखील बॉलचा वेग खूप जास्त असल्याने तो जोरात लागला. बॉल लागल्यावर राहुलच्या हातून बॅट सुटली आणि तो वेदनेनं किंचाळला आणि मैदानात खाली बसला. तेवढ्यात टीम इंडियाचा फिजिओ त्याच्या जवळ आला आणि त्याच्यावर उपचार केले. त्यामुळे काहीवेळ सामना थांबला होता. मंगळवारी शेवटच्या दिवशी राहुल पुन्हा मैदानात आला आणि त्याने नाबाद 58 धावा केल्या. दरम्यान त्याने 6 चौकार आणि 2 षटकार सुद्धा ठोकले. 

FAQ :

भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्ध दोन सामन्यांची टेस्ट सिरीज कितीने जिंकली?
उत्तर: भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्धची टेस्ट सिरीज २-० ने जिंकली. पहिला सामना अहमदाबाद येथे आणि दुसरा दिल्ली येथे जिंकला गेला.

केएल राहुलला दुखापत कधी आणि कशी झाली?
उत्तर: चौथ्या दिवशी, भारताच्या दुसऱ्या डावाच्या तिसऱ्या ओव्हरमध्ये वेस्ट इंडिजचा वेगवान गोलंदाज जेडन सील्सच्या तिसऱ्या बॉलवर राहुलला दुखापत झाली. बॉल बॅटला लागून ग्रोइन भागावर जोरात आदळला, ज्यामुळे तो वेदनेने मैदानात कोसळला. फिजिओने उपचार केले आणि सामना काहीवेळ थांबला.

 दुखापतीनंतर केएल राहुलने काय केले?
उत्तर: पाचव्या दिवशी राहुल पुन्हा मैदानात परतला आणि नाबाद ५८ धावा केल्या. यात ६ चौकार आणि २ षटकार सामील होते. त्याच्या या खेळाने भारताने लक्ष्य गाठले.

About the Author
