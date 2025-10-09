English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND VS WI : भारत - वेस्ट इंडिज दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये होणार बदल?

IND VS WI 2nd Test :  टीम इंडियाने पहिला सामना एक इनिंग आणि 140 धावांनी विजय मिळवून सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली होती. आता दुसरा टेस्ट सामना हा दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवण्यात येईल.   

पूजा पवार | Updated: Oct 9, 2025, 07:21 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS WI 2nd Test : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (IND VS WI) यांच्यात 2 सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील दुसऱ्या टेस्ट सामन्याला शुक्रवार 10 सप्टेंबर पासून सुरुवात होणार आहे. या सीरिजमधील पहिला सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झाला होता. यात टीम इंडियाने एक इनिंग आणि 140 धावांनी विजय मिळवून सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली होती. आता दुसरा टेस्ट सामना हा दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवण्यात येईल. 

काही खेळाडूंना देणार आराम?

टीम इंडियाला  वेस्ट इंडिज सीरिजनंतर ऑस्ट्रेलिया दौरा सुद्धा करायचा आहे. 15 ऑक्टोबर रोजी सर्व खेळाडू ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर निघतील. वेस्ट इंडिज विरुद्ध खेळत असलेले काही खेळाडू हे भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचा सुद्धा भाग आहेत. तेव्हा संघ या खेळाडूंना वेस्ट इंडिज विरुद्ध शेवटच्या सामन्यातून आराम देतो का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. विशेष लक्ष वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहवर केंद्रित असेल, कारण त्याचं वर्क लोड मॅनेजमेंट हा नेहमी चर्चेचा विषय असतो. मात्र बुमराह हा ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये टीम इंडियाचा भाग नाही तो फक्त टी-२० सीरिजमध्ये सहभागी होईल. सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन-डस्केट यांनीही बुधवारी स्पष्ट केले की संघ त्यांच्या विजयी संघात कोणताही बदल करणार नाही. डस्केट यांच्या विधानावरून असे दिसून येते की संघ अपरिवर्तित प्लेइंग इलेव्हन खेळवू शकतो.

प्लेईंग 11 मध्ये बदलाची शक्यता कमी : 

पहिल्या टेस्ट सामन्याच्या तुलनेत भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सीरिजच्या दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये बदल होण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. मात्र  तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यासाठी येणाऱ्या साई सुदर्शनला कदाचित बेंचवर बसावं लागू शकतं. मागच्या सामन्यात साई सुदर्शनचा परफार्मन्स चांगला नव्हता, त्याला जास्त धावा करता आल्या नाहीत. त्यामुळे साई सुदर्शन ऐवजी देवदत्त पड्डीकलला संधी दिली जाऊ शकते.  

भारताची संभाव्य प्लेइंग 11 :

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार ), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

वेस्टइंडीजची संभाव्य प्लेइंग 11 :

तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैम्पबेल, एलिक अथानाजे, ब्रेंडन किंग, साई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज (कर्णधार ), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खेरी पियरे, जोहान लेन, जेडन सील्स

ind vs wimarathi newsteam indiacricketShubman Gill

