/शेवटच्या ओव्हरमध्ये भारताचा रोमांचक विजय, वेस्टइंडीजचा पराभव करत सीरिजमध्ये घेतली आघाडी

IND VS WI 3rd Match : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात टी20 सीरिजचा तिसरा सामना पार पडला. या सामन्यात भारताने वेस्ट इंडिजला 14 धावांनी पराभूत करून 5 सामन्यांच्या सीरिजमध्ये 2-1 ने आघाडी घेतली. भारताच्या 223 धावांच्या प्रतिउत्तरात वेस्टइंडीजच्या संघाने 7 विकेट गमावून केवळ 209 धावांच केल्या. सीरिजमधील चौथा टी20 सामना हा 14 ऑक्टोबर रोजी हैदराबाद येथे खेळवला जाईल. भारताकडून वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंहने सर्वाधिक 3 विकेट घेतल्या. नमन धीरने वेस्ट इंडिजच्या 2 तर अक्षर पटेल आणि नितीश रेड्डी प्रत्येकी एक एक विकेट घेतली.
इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात आयोजित करण्यात आलेल्या सामन्याचा टॉस वेस्ट इंडीजने जिंकला. यावेळी त्यांनी प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीचं आव्हान दिलं. टीम इंडियाने 223 धावा केल्या आणि विजयासाठी वेस्ट इंडीजला 224 धावांचं आव्हान दिलं होतं. भारतीय संघाकडून अभिषेक शर्माने 69 धावांची कामगिरी केली. तर ईशान किशनने 37, तिलक वर्माने 28, अक्षर पटेलने 20 धावांची कामगिरी केली. वेस्ट इंडिजकडून गोलंदाज रोस्टन चेस, शमार जोसेफ आणि शमार स्प्रिंगरने प्रत्येकी २ विकेट घेतल्या. कीमो पॉल आणि गुडाकेश मोतीने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली.
वेस्ट इंडिजला विजयासाठी 224 धावांचं आव्हान मिळाल्यावर वेस्टइंडीजकडून कर्णधार शाई होप आणि कामिल पूरन हे दोघे सलामी फलंदाजीसाठी आले. मात्र वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजीची सुरुवात खराब झाली. मागील दोन सामन्यात आपल्या फलंदाजीने जबरदस्त कामगिरी करणारा शाई होप अवघ्या 5 धावा करून बाद झाला. अर्शदीप सिंहने त्याला क्लीन बोल्ड केले. त्यानंतर शिमरॉन हेटमायरने काही उत्कृष्ट फटके मारले आणि 26 बॉलमध्ये 43 धावा केल्या; नमन धीरने त्याला बाद केले. रोव्हमन पॉवेलला विशेष प्रभाव पाडता आला नाही. त्याने सात बॉल पाच धावा केल्या आणि बाद झाला. सॅमसन 21 धावांवर बाद झाला, तर अर्शदीप सिंगने कीमो पॉलला 10 धावांवर माघारी धाडले. 169 धावांपर्यंत वेस्ट इंडीजने सहा विकेट्स गमावल्या होत्या. अर्शदीपने रदरफोर्डला 'क्लीन बोल्ड' करून आपली तिसरी विकेट घेतली. शेरफेन रदरफोर्ड 20 बॉलमध्ये 32 धावा करून बाद झाला. शामार स्प्रिंगर 11 बॉलमध्ये 35 धावांवर नाबाद राहिला, तर रोस्टन चेस 5 धावांवर नाबाद राहिला.
वेस्ट इंडिजचा संघ विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला ज्यामुळे टीम इंडियाने 14 धावांनी सामना जिंकला असून पाच सामन्यांच्या सीरिज 2-1 ने आघाडी घेतली आहे.